Rennen um SPD-Vorsitz: Scholz tritt mit Geywitz an

Vizekanzler Olaf Scholz tritt bei der Wahl zum SPD-Parteivorsitz zusammen mit der Brandenburger Landtagsabgeordneten Klara Geywitz an. Die 43-Jährige ist wie Scholz Mitglied im Parteivorstand der Sozialdemokraten. 2018 saßen beide in der Hauptverhandlungsrunde, die den Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD auf Bundesebene aushandelte.

Beide begründeten ihre Bewerbung mit dem Ziel, "neue sozialdemokratische Antworten" auf neue Zeiten finden zu wollen: "Als Tandem mit unseren unterschiedlichen Lebenswegen, unseren Erfahrungen und mit den verschiedenen Perspektiven, aus denen wir auf unser Land blicken", heißt es im Bewerbungsschreiben. "Gemeinsam wollen wir die SPD wieder stark machen."

Seit 2004 Abgeordnete im Landtag

Seit 2004 ist Geywitz Abgeordnete im Potsdamer Landtag und kandidiert auch bei der Landtagswahl am 1. September. Geywitz gilt als Nachwuchshoffnung der Brandenburger SPD. Seit 2004 hat sie ihren Wahlkreis Potsdam dreimal direkt gewonnen - in diesem Jahr könnte es wegen der Grünen aber eng werden.

Die Diplom-Politologin ist seit 1994 Mitglied der SPD, von 2008 bis 2013 war sie stellvertretende Landesvorsitzende in Brandenburg, von 2013 bis 2017 Generalsekretärin. Von diesem Amt trat sie zurück, nachdem Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) ohne Rücksprache die von ihr befürwortete Kreisreform abgesagt hatte.

Scholz hatte seine Kandidatur in der vergangenen Woche angeboten. Er hatte sich für eine Doppelspitze ausgesprochen, sagte zunächst aber noch nicht, mit wem er antreten will.

Brunner wirft Hut in den Ring

Der Wettbewerb um den Parteivorsitz hatte in den vergangenen Tagen deutlich an Fahrt gewonnen. Inzwischen bewerben sich sieben Duos und drei einzelne Kandidaten. Auch der bayerische Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Brunner will sich bewerben. Er gehört dem konservativen Seeheimer Kreis an. Der 66-Jährige will offenbar ohne weibliche Co-Kandidatin ins Rennen gehen. Das von der Partei gewählte Verfahren, dass sich bereits im Vorfeld Bewerberpaare bilden sollen, halte er ohnehin für unglücklich, sagte Brunner. Der als Kandidat gehandelte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil wiederum gab heute via Twitter bekannt, dass er für das Amt nicht zur Verfügung stehe. Er wolle nun als Generalsekretär für einen fairen und spannenden Wettbewerb um den Parteivorsitz sorgen.

Frist endet am 1. September

Die Bewerbungsfrist für die Nachfolge der zurückgetretenen SPD-Chefin Andrea Nahles läuft noch bis 1. September. An diesem Tag drohen den Sozialdemokraten zugleich herbe Verluste bei den Wahlen in Brandenburg und Sachsen. Die neue Parteispitze soll dann in einer Mitgliederbefragung faktisch bestimmt und auf einem Parteitag Anfang Dezember gewählt werden.