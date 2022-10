Renate Schmidt: "Wohlhabende werden zu wenig zur Kasse gebeten."

Sie beobachte eine wachsende Ungleichheit in der Gesellschaft, mahnte Renate Schmidt (SPD). So steige die Zahl der Milliardäre exorbitant und auch die Zahl der Armen steige. An den aktuellen Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung störe sie, dass die Reichen zu wenig in die Pflicht genommen würden. "Die Wohlhabenden werden in meinen Augen viel zu wenig zur Kasse gebeten und kommen bei dem Ganzen mehr oder weniger ungeschoren davon," mahnte Schmidt.

Bedford-Strohm: Niemand darf aus materieller Not nicht durch den Winter kommen

Der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm unterstützte Schmidt. Als Gesellschaft müsse man sich darauf einigen, dass niemand aus materieller Not nicht durch den Winter komme. Das Ganze könne keine Frage des Geldes sein in einem Land wie Deutschland, das grundsätzlich so reich sei, in dem das Geld jedoch nicht angemessen verteilt sei, so Bedford-Strohm. "Es widerspricht allen Grundsätzen des Christentums, wenn wir Menschen, die in Not sind, wenn wir an denen vorbeigehen. Dann können wir uns unsere schönen Reden sparen!"

Dabei fange er auch bei sich selbst an. Bezogen auf die Energiepreispauschale von 300 Euro, die auch er erhalten habe, sagte Bedford-Strohm: "Ich will dieses 300 Euro loswerden." Gemeinsam mit dem Diakonischen Werk habe er deshalb auch eine Initiative gestartet und die evangelischen Gemeinden gebeten, Spendenkonten einzurichten, wo die Menschen ihre 300 Euro spenden können. Das sei nur ein kleines Beispiel, aber ein Weg, wie die Zivilgesellschaft das machen könne, was die Politik noch nicht geschafft habe. Er hoffe, dass es kein Winter der Kälte, sondern ein Winter der Mitmenschlichkeit werde, so Bedford-Strohm.