Renate Künast: Grünen-Bundesvorstand erwartet "Höllenaufgabe"

Das neue Führungsduo der Grünen, das heute auf dem digitalen Parteitag gewählt wird, erwartet keine leichte Aufgabe. Davon zumindest geht die frühere Vorsitzende Renate Künast im Gespräch mit mit Bayern 2 aus. Es müsse nun viel kommuniziert werden, sagt sie. Wer Rot-Grün vor 2005 erlebt habe, der wisse, dass man als Regierungspartei "einen langen Atem" haben müsse, dass man Visionen haben müsse, wo die Reise hingehen soll, so Künast.

"Kommunizieren, was wir da machen"

Renate Künast, frühere Grünen-Vorsitzende und einstige Bundesministerin, gibt dem künftigen Bundesvorstand ihrer Partei mit auf den Weg, dass er sich anstrengen werden müsse, "Zeichen zu setzen und die Partei zusammenzuhalten, in Regierungszeiten zu kommunizieren. Zu kommunizieren, was wir da machen, warum es welche Kompromisse gibt, oder warum gegen oder für etwas entschieden wird". Sie sagte: "Das ist eine Höllenaufgabe." Dabei gehe es darum, zu sagen, "was die Grünen noch mehr wollen, als in dieser Ampel".

Untreueermittlungen für Künast in Ordnung

Zu den Corona-Boni-Zahlungen an den scheidenden Bundesvorstand, dem auch die designierte neue Parteivorsitzende Ricarda Lang angehörte, sagte Künast: "Das ist absolut nicht in Ordnung. Das war eigentlich logisch, dass jetzt rein rechtlich betrachtet über diesen Vorgang dann so Untreueermittlungen kommen." Sie wisse nicht, warum das passiert sei. Vermutlich sei es "im Stress vergessen" worden, es rechtlich sauber innerhalb der Partei zu machen. "Es hätte ja sein können, dass der Finanzrat "ja" sagt", so Künast. "Es ist vielleicht auch heilsam fürs Regieren. Man muss immer hinter die Kulisse gucken. Man muss genau gucken, ob das so richtig ist und muss es rechtlich absichern."