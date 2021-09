Religionsvertreter: Was sind ihre Wünsche nach der Wahl?

Klimaschutz - Das sei für ihn wie für die evangelische Kirche insgesamt eine der wichtigsten Aufgaben der neuen Regierung, sagt der Evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Deswegen ist er am vergangenen Freitag auch mit der "Fridays For Future"- Jugend auf die Straße gegangen, mit seinem ganzen 15-köpfigen Leitungsteam. Die anstehenden Koalitionsverhandlungen sieht er optimistisch: "Egal, welche Koalition es am Ende tun wird, das Klima-Thema wird im Zentrum stehen, und das erwarte ich auch. Es gibt da natürlich unterschiedliche Ansätze, die werden unterschiedlich verhandelt werden. (...) Ich schärfe ein, dass das Ergebnis so sein muss, dass zukünftige Generationen leben können."

Die Flut-Katastrophe habe für den Klimaschutz sensibilisiert

Die Flut-Katastrophe im Sommer in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen habe viele Politiker, quer durch alle Parteien für den Klimaschutz sensibilisiert, sagt Bedford-Strohm: "Wir sehen jetzt sehr konkret vor Augen, was wir zukünftigen Generationen aufbürden, wenn wir jetzt nicht beherzt handeln, und ich glaube, dass das schon etwas Neues ist, und dass das die Chance birgt, dass wir daraus lernen, und dass es nicht nur bei Worten bleibt, sondern dass auch Taten folgen."

Klimaschutz, das sieht auch Sarah Lehner als eine der wichtigsten Aufgaben einer neuen Regierung, neben Digitalisierung und Sozialer Gerechtigkeit. Die bayerische Landesvorsitzende des Bundes der Katholischen Jugend (BDKJ) hat den Wahlausgang gestern Abend bis kurz vor Mitternacht verfolgt: "Ich bin zufrieden, man sieht, dass die Bürgerinnen und Bürger einen Wechsel wollen."

Katholische Jugend für Wahlalter ab 16 Jahren

Ob wirklich ein Umdenken stattfinde in der Regierung, ob die Themen der jungen Menschen, die Sarah Lehner vertritt, nun angepackt werden, hänge von den Koalitions-Verhandlungen ab: "Also wir vom BDKJ sind ja auch dafür, dass die Jugend gehört wird, dass die Jugend eine hohe Beteiligung bekommt, und vor allem auch, dass das Wahlalter 16 eingeführt wird. Und da stehen bei der Ampel-Koalition die Chancen um einiges höher, dass das eingeführt wird."

Bei den U18-Wahlen in Bayern hätte die CSU gewonnen

Bereits im Vorfeld der Bundestagswahl durften Kinder und Jugendliche in Bayern ihre Stimme abgeben. Bei den sogenannten U18-Wahlen wählten 68.000 junge Menschen. Hätten nur ihre Stimmen gezählt, läge die Partei Bündnis 90/ Die Grünen mit 18 Prozent vor der SPD. Wahlsieger wäre die CSU mit 21 Prozent der abgegebenen Stimmen. Der Bayerische Jugendring fordert schon lange, das Wahlrecht für Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europa-Wahlen auf das 14. Lebensjahr abzusenken.

Junge Menschen wollen mitreden

Denn immer mehr junge Menschen interessieren sich für Politik und wollen Mitsprache. Das beobachtet auch Katrin Vogelmann. Die 25-Jährige ist Vorsitzende der Evangelischen Jugend in Bayern: "Wir haben in der Corona-Pandemie gemerkt, dass junge Menschen lange Zeit vergessen wurden, man nicht an sie gedacht hat, und so was darf nicht passieren! Junge Menschen sind Teil der Gesellschaft, die mitreden wollen, wenn es um politische Prozesse geht."

Weniger Stimmen für die AfD

Bei der simulierten U18-Wahl hat die rechtspopulistische AfD von Jungen nur 5,75 Prozent ihrer Stimmen erhalten. Bei den Bundestagswahlen hat die AFD 10,3 Prozent erreicht. Die Partei hat also immer noch viel Zulauf. Trotzdem ist Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland zuversichtlich, sagt er: "Denn bei den letzten beiden Landtagswahlen vor dem gestrigen Tag, ebenso gestern im Bund, ebenso gestern in Mecklenburg-Vorpommern wie in Berlin hat die AfD Stimmenverluste hinnehmen müssen, also ich sehe da eine Entwicklung, die mich in der Richtung zumindest ein bisschen optimistisch stimmt."

Josef Schuster: Die neue Bundesregierung muss gegen Antisemitismus und Rassismus vorgehen

Die neue Bundesregierung müsse aber weiterhin aufmerksam auf antisemitische Bestrebungen in der Gesellschaft reagieren, damit rassistische Gesinnungen niemals mehr die Oberhand gewinnen könnten, so Schuster.

Der Präsident des Zentralrats der Juden hofft mit der neuen Regierung außerdem auf eine Wende in der Klima-Politik: "Sicherlich wäre schon Zeit gewesen, aber ich glaube, es ist nicht zu spät, und auf der anderen Seite halte ich auch die beiden hier in der Rede stehenden Parteien, die Grünen und die FDP, eigentlich in ihren Führungsgremien für so vernünftig, dass es ihnen gelingen sollte, eine Lösung zu finden, die beiden Seiten gerecht wird. Beide werden Abstriche machen müssen - aber eine Lösungsmöglichkeit sollte sich ergeben." Ganz entscheidend sei nun: Die Koalitionsverhandlungen müssten schnell zum Ziel führen, damit die Regierung möglichst bald wieder handlungsfähig sei, so Schuster.

Aiman Mazyek: Keine Aufbruchsstimmung

Handlungsbedarf beim Klimaschutz sieht auch Aiman Mazyek vom Zentralrat der Muslime in Deutschland. Zusätzlich wünscht er sich, dass sich die neue Regierung mehr um das Thema Einwanderung und Migration kümmert, Europa- und Außenpolitik verstärkt angeht. Aufbruchsstimmung auf der deutschen Polit-Bühne wäre nun gut, so Mazyek. Aber das Wahlergebnis signalisiere das nicht. Zwar gebe es einen Zuwachs bei den Grünen, bei denen deutlich werde, dass das Thema Klima unzweifelhaft ein ganz entscheidendes und wichtiges für die nächsten Jahre sei. Durch die Konstellation und durch die Macht-Optionen werde aber ein Aufbruch nicht erkennbar.

Katholikenrat: Die Regierung solle das Thema Missbrauch angehen

Hiltrud Schönheit ist Vorsitzende des Katholikenrates der Region München. Sie sagt, dass jene Parteien, die aktuell für eine Regierungsbildung in Frage kämen, alle wohlwollend den Religionsgemeinschaften gegenüberstünden. Angehen sollte die neue Regierung aber in jedem Fall das Thema Missbrauch: "Von einer neuen Bundesregierung würde ich mir tatsächlich wünschen, dass sie auch mal einen Blick wirft auf die Aufklärung der Missbrauchsgeschichten in den Kirchen. Vor allem in der Katholischen Kirche muss der Staat endlich mit reingehen. Er kann keine rechtsfreien Räume zulassen, die die Kirchen ausfüllen sollen - denn offensichtlich können es die Kirchen nicht."

Laut den Berichten der Betroffenen-Verbänden wie dem "Eckigen Tisch" habe sie immer wieder den Eindruck, es würde viel zu wenig aufgeklärt.

Soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz kein Widerspruch

Der scheidende Präsident des Deutschen Caritasverbandes, Peter Neher, sagte, es sei für die zukünftige Regierung wichtig zu verhindern, dass Menschen abgehängt würden. Dabei sei eine sozial gerechte Politik bei den Themen Pflege, Kinderarmut und Wohnungsnot notwendig. Das Thema Wohnen habe zu einer "dramatischen Zuspitzung der sozialen Problematik geführt". Viele Menschen könnten sich keine adäquate Wohnung mehr leisten. Gleichzeitig sei der Klimaschutz eines der drängendsten Themen - und stehe nicht im Widerspruch zu sozialer Gerechtigkeit, so Neher: "Denn es ist jetzt schon so, dass kein Klimaschutz oder mangelnder Klimaschutz höchst sozial ungerecht ist und zwar weltweit und aber auch in unserem Land. Und deswegen gehört diese Kombination sozialgerechter Klimaschutz an die erste Stelle."

Viele Themen also, die aus Sicht von Kirchen- und Religionsvertretern auf die neue Regierung warten – wie auch immer sie dann aussehen mag.