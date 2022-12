Religionsmonitor 2023: Bedeutung der Kirchen schwindet

Die christlichen Kirchen büßen einer neuen Studie zufolge angesichts anhaltend sinkender Mitgliederzahlen weiter an gesellschaftlicher Bedeutung ein. Nach dramatischen Austrittszahlen für die evangelische und die katholische Kirche in den vergangenen Jahren spielen laut dem am Donnerstag in Gütersloh vorgestellten "Religionsmonitor 2023" der Bertelsmann Stiftung viele weitere Menschen mit dem Gedanken, der Institution den Rücken zu kehren. Überproportional von Austrittserwägungen betroffen ist die katholische Kirche.

An der Datenerhebung, die vom infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft durchgeführt wurde, beteiligten sich den Angaben zufolge in Deutschland 4.363 Menschen. Mit dem Religionsmonitor untersucht die Bertelsmann Stiftung seit 2008 ländervergleichend die Rolle von Religion für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Umfragen für die aktuelle Studie gab es analog auch in den Niederlanden, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Polen sowie den USA.

Vor allem Junge tragen sich mit dem Gedanken, auszutreten

Jedes vierte Kirchenmitglied in Deutschland habe im vergangenen Jahr über einen Austritt aus der Kirche nachgedacht. Jedes fünfte Kirchenmitglied habe eine feste Austrittsabsicht geäußert. Vor allem jüngere Menschen trügen sich mit dem Gedanken, aus der Kirche auszutreten, hieß es. Unter den 16- bis 24-Jährigen sind es der Untersuchung zufolge mehr als 40 Prozent. Bei Kirchenmitgliedern ab 70 Jahren sind es hingegen lediglich fünf Prozent.

Vor zehn Jahren habe noch fast die Hälfte der Deutschen angegeben, sehr oder ziemlich stark an Gott zu glauben, erklärt die Bertelsmann-Stiftung. Aktuell betrage dieser Anteil nur noch 38 Prozent. Jeder vierte Mensch glaube nicht an Gott. Mehr als 90 Prozent der Menschen mit Austrittsabsichten sind überzeugt, man könne auch ohne Kirche Christ sein. Außerdem sterben jedes Jahr mehr Kirchenmitglieder, als Menschen die Taufe empfangen und damit Kirchenmitglied werden.

Private Spiritualität löst kirchliche Religiosität ab

Zudem wüchsen mit jeder Generation immer weniger Menschen religiös auf. So sank der Anteil der nach eigenen Angaben religiös erzogenen Befragten in den vergangenen zehn Jahren von 45 Prozent auf 38 Prozent. Lediglich 17 Prozent der Kirchenmitglieder gehen der Umfrage zufolge mindestens einmal im Monat zum Gottesdienst. Ein ebenso hoher Anteil der Kirchenmitglieder geht gar nicht in die Kirche.

Gründe für die nachlassende Bedeutung der Kirchen in der Gesellschaft sei unter anderem eine zunehmende Individualisierung, bei der die traditionellen kirchlichen Formen der Religiosität durch private Formen der Spiritualität ersetzt würden, erklärt die Religionsexpertin der Bertelsmann Stiftung, Yasemin El-Menouar. Allerdings: "Die meisten religionssoziologischen Untersuchungen belegen nicht unbedingt weniger Glauben, sondern den Tod eines kirchlich sozialisierten Glaubens", sagt Kirchenrechtler Thomas Schüller. Die Frage nach dem Sinn des Lebens bewege die Menschen auch heute, viele suchten die Antworten darauf aber nicht mehr bei den Kirchen. "Darum wird die Gesellschaft in der Tat entkirchlichter, aber nicht unbedingt gottloser", meint Schüller.

Hauptsächlich kirchliche Skandale schuld am gesunkenen Vertrauen

Auch gebe es eine wachsende kritische Sicht vieler Mitglieder auf die christlichen Kirchen. Mehr als 80 Prozent der "Austrittsgeneigten" machten die kirchlichen Skandale für ihr gesunkenes Vertrauen verantwortlich. Unter den Gläubigen, die mit ihrer Kirche fremdeln, sind Katholiken deutlich häufiger vertreten als Protestanten. "Hier schlagen sich vermutlich die Missbrauchsskandale und die geringe Reformbereitschaft der römischen Kurie nieder", erklärt der Experte für gesellschaftlichen Zusammenhalt der Bertelsmann Stiftung, Stephan Vopel.

"Die Kirchen kreisen oft zu sehr um sich und sind zu geschlossenen Gesellschaften geworden", kritisiert der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller. Hauptgründe für eine Abwendung seien "Kirchen, die, zumindest was die katholische Kirche angeht, zu sexualitätsfixierten Moralagenturen verkommen sind". Die tatsächlichen Fragen und Sorgen der Menschen würden häufig übersehen. Gütezeichen der christlichen Religion sei eine selbstlose Hinwendung zum Nächsten. Hier sollten die Kirchen sich einbringen, "ohne direkt wieder gesellschaftlichen und politischen Einfluss generieren zu wollen".

Kirchen bleibt wenig Spielraum, den Trend umzukehren

Kaum Chancen für die Kirchen, den Abwärtstrend zu stoppen, sieht der Religionssoziologe Detlef Pollack. Ein Grund für die schwächere Kirchenbindung sei, "dass nur noch sehr, sehr wenige Menschen überhaupt persönliche Erfahrungen mit den Kirchen machen, zugleich aber nicht wenige starke Meinungen über sie haben", sagt Pollack. Angesichts der Entfremdung der Mehrheit der Bevölkerung sieht er den Handlungsspielraum der Kirchen als "äußerst gering".

Laut dem Religionssoziologen Pollack sei auch zu berücksichtigen, "dass sich die religiösen Landschaften in Ost- und Westdeutschland gravierend unterscheiden". Im Westen seien noch immer knapp 60 Prozent der Bevölkerung Mitglied in der evangelischen oder katholischen Kirche, im Osten nur 20 Prozent.

Die Studienautoren sehen allerdings in den christlichen Kirchen nach wie vor wichtige gesellschaftliche Akteure, die auch Stützen in Krisenzeiten sein könnten. Sie müssten sich aber "neu verorten". Infolge von Einwanderung sei Deutschland "heute ein multireligiöses Land". Künftig müsse es auch darum gehen, wie andere - muslimische, buddhistische oder hinduistische - Religionsgemeinschaften vergleichbare Partizipationsrechte bekommen.

2021: Erstmals 50 Prozent in Deutschland keine Kirchenmitglieder

Nach den in diesem Jahr veröffentlichten Zahlen von Deutscher Bischofskonferenz und Evangelischer Kirche in Deutschland waren im Jahr 2021 erstmals weniger als die Hälfte der Menschen in Deutschland katholisch oder evangelisch. Hier machen die Katholiken 26 Prozent der Gesamtbevölkerung aus, rund 23,7 Prozent sind Protestanten. "Die Bedeutung der beiden Kirchen schwindet. Sie werden in Zukunft nur noch einen kleineren Teil der Bevölkerung vertreten", erläutert Studienleiterin Yasemin El-Menouar von der Bertelsmann Stiftung. Sie ist überzeugt: "Das Christentum und der christliche Glaube als solche werden aber bleiben."