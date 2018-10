"Rekordsturm" Michael zieht weiter - Florida räumt auf

Vom gewöhnlichen Tiefdruckgebiet zum "Monster-Hurrikan"

Der Sturm startete unspektakulär: Am Wochenende galt "Michael" noch als tropisches Tiefdruckgebiet. Als die Meteorologen am Dienstagmorgen ins Auge des Sturms sahen, der sich auf die Küste zubewegte, war es ausgefranst und seltsam geformt. Am Abend zeigten Satellitenaufnahmen in Echtzeit, wie es von Minute zu Minute größer wurde. Am Ende fegte ein Rekord-Hurrikan der Stufe Vier übers Land. Hauptgrund dafür: Die ungewöhnlich warmen Wassertemperaturen im Küstenbereich - für James Kossin von der nationalen Ozean- und Wetterbehörde NOAA der "menschliche Fingerabdruck" des Klimawandels.

Selbst US-Präsident Donald Trump zeigte sich beeindruckt und sprach von einem "Monster" - ohne freilich auf die klimatischen Zusammenhänge einzugehen, die den Weltklimarat erst am Dienstag zu einem beunruhigenden Sonderbericht veranlassten.

Sturmchaos in den USA: Wo "Michael" auf die Folgen von "Florence" trifft

Über Land hat der Wirbelsturm aktuell an Kraft verloren. Aber „Michael“ bringt die Gefahr von Tornados und Starkregen in die Bundesstaaten Georgia, North und South Carolina - ein Gebiet im Südosten der USA, das seit vier Wochen mit den Folgen von Wirbelsturm Florence kämpft. Jeder weitere Regen könnte die Flüsse dort wieder über die Ufer treten lassen.

"Hoffentlich zieht der Sturm so schnell ab, dass North und South Carolina nicht viel Regen abbekommen. Nach Hurrikan Florence stehen Flüsse wie der Cape Fear immer noch über dem normalen Pegel. Jede Form von Regen ist zu viel." Brock Long, Chef des US-Katstrophenschutz FEMA