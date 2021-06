Rekordredner im Bundestag: Volker Ullrich und Dorothee Bär

Volker Ullrich hat wenig Zeit. Zwei Reden sind noch vorzubereiten. Eine über den Untersuchungsausschuss zum Anschlag am Berliner Breitscheidplatz, eine zum Bericht der Bundesregierung zu Antiziganismus – also der Diskriminierung von Sinti und Roma. Es ist die 168. Bundestagsrede in dieser Legislaturperiode für Ullrich.

Seine Kolleginnen und Kollegen nennen ihn eine "Allzweckwaffe". Ullrich scheint mit dem Begriff kein Problem zu haben. Er sei eben "breit aufgestellt und vielseitig interessiert".

Viele Reden, viele Ausschüsse

Der 45-Jährige kümmert sich für die CSU-Landesgruppe um alle innen- und rechtspolitischen Themen. Er sitzt im Rechtsausschuss, im Europaausschuss, ist Obmann der CSU im Untersuchungsausschuss Breitscheidplatz und ist in fünf weiteren Ausschüssen stellvertretendes Mitglied. Wenn ihn eine Arbeitsgruppe der Fraktion nach einer Rede fragt, lehnt Ullrich selten ab.

Die Rede im Parlament gehöre zu den Kernaufgaben eines Abgeordneten, sagt er: "Es ist jedes Mal ein schönes Gefühl, vor dem Rednerpult des Deutschen Bundestages stehen zu dürfen und in einer Debatte zu sprechen."

CSU profitiert von Regeln der Unionsfraktion

Ullrich sieht das als Vertrauensbeweis. Der CSU-Abgeordnete profitiert aber auch von einer Besonderheit der Unionsfraktion. Wenn sie in einer Debatte drei Redner nominieren kann, kommt in der Regel immer ein CSU-Abgeordneter zu Wort. Obwohl die Partei nicht mal ein Fünftel der Unionsfraktion stellt.

Ullrich schreibt seine Reden selbst. Wobei ihm meist Stichpunkte und einzelne Sätze ausreichen. Zur Vorbereitung schaut er in die Gesetzesentwürfe. Wird es historisch, liest er entsprechende Fachliteratur.

Dorothee Bär am Ende der Statistik

Während die Statistik der Bundestagsverwaltung bei Volker Ullrich 168 Reden listet, steht in der Spalte von Dorothee Bär eine Null. Wie bei knapp 30 Parlamentariern insgesamt.

Die CSU-Abgeordnete sitzt für den Wahlkreis Bad Kissingen im Bundestag. Doch als solche hat sie in dieser Legislatur nicht ein einziges Mal gesprochen. Dabei sei ihr das eigentlich wichtig: "Unsere Arbeit als Abgeordnete ist natürlich im Parlament und deswegen ist für mich die Rede im Parlament eher die Königsdisziplin als in einer Talkshow zu sitzen."

Regierungsmitglieder kommen seltener zu Wort

Für Bärs Null in der Redenstatistik gibt es eine Erklärung: Die CSU-Politikerin ist nicht nur Abgeordnete, sondern vor allem Staatsministerin für Digitales im Kanzleramt. Die 43-Jährige würde gerne häufiger im Parlament sprechen, doch die Redner werden von den Fraktionen bestimmt. Als Regierung müsse man darum kämpfen, im Bundestag sprechen zu dürfen.

Am Freitag hält Bär als Staatsministerin für Digitales ihre neunte Rede im Parlament. Auch die wird nicht in der Statistik über die Abgeordneten auftauchen. Zusammengerechnet kommt sie dann auf etwa eine Stunde Redezeit in vier Jahren.

Arbeit im Parlament läuft oft im Hintergrund

Volker Ullrich hat das allein in den letzten sechs Sitzungswochen geschafft. Doch der Augsburger Abgeordnete betont: Die Zahl der Reden allein sage nichts über die Qualität der Arbeit: "Ich verwehre mich gegen den Eindruck, dass die Kollegen, die viel reden, einfach nur reden und nichts zu sagen haben. Und hingegen die Kollegen, die wenig reden, nicht aktiv seien."

Die Arbeit eines Abgeordneten bestehe eben nicht nur aus öffentlichem Reden, sondern auch aus der Arbeit in den Ausschüssen. Dort bereiten Fachpolitiker alle Entscheidungen vor, bevor sie im Plenum öffentlich diskutiert werden. Nur bekommt das kaum jemand mit.