Rekordpreise in Landwirtschaft: Kartoffeln und Co. teuer wie nie

Die Erzeugerpreise in der Landwirtschaft, also die Verkaufspreise der Produzenten für Waren wie Kartoffeln, Getreide oder Milch, sind im vergangenen Jahr massiv angestiegen.

Ukraine-Krieg als Preistreiber

Sie lagen durchschnittlich 32,9 Prozent höher als 2021, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. "Das war die höchste Veränderung im Jahresdurchschnitt seit Beginn der Erhebung im Jahr 1961", hieß es. 2021 waren die Preise auch schon geklettert - aber "nur" um 8,8 Prozent.

Entscheidend für die Verteuerung der Produktion in der Landwirtschaft waren die Folgen des Krieges in der Ukraine. Höhere Ausgaben für Energie und Tierfutter trieben die Preise für die Erzeugnisse der deutschen Bauern in die Höhe.

Der Kosten-Boom schwächt sich ab

Dieser Preisanstieg wirkt sich auch für die Endverbraucher aus: Die Erzeugerpreise sind maßgeblich an der Entwicklung des Endpreises beteiligt und geben frühzeitig Hinweise auf die Entwicklung der Kosten für die Verbraucher. Steigende Nahrungsmittelpreise gehören neben Energie derzeit zu den größten Inflationstreibern in Deutschland: Verbraucher mussten dafür im Dezember durchschnittlich gut ein Fünftel mehr bezahlen als ein Jahr zuvor.

Für die Verbraucher ist es daher immer hin eine gute Nachricht, dass sich der Anstieg der Erzeugerpreise zuletzt wieder abgeschwächt hat: Im Dezember wurde ein Plus von 29,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gemessen, nach 31,9 Prozent im November und sogar 37,9 Prozent im Oktober.

Besonders tierische Produkte kosten mehr

Besonders deutlich stiegen 2022 die Erzeugerpreise für tierische Produkte. Sie lagen im Jahresschnitt um 36,8 Prozent über dem Niveau von 2021. "Auch dies war die höchste Veränderung seit Beginn der Erhebung im Jahr 1961", so das Statistische Bundesamt. Milch verteuerte sich aufgrund eines knappen Rohmilchangebots mit 44,8 Prozent besonders massiv. Starke Anstiege gab es auch bei Tieren (+31,1 Prozent) und Eiern (+24,4).

Teure Kartoffeln - billige Äpfel

Pflanzliche Produkte verteuerten sich 2022 um durchschnittlich 27,7 Prozent. Das geht zu einem großen Teil auf die Entwicklung bei Getreide zurück: Hier gab es ein Plus von 42,4 Prozent. Kartoffeln allerdings kosteten sogar rund zwei Drittel mehr, besonders zum Jahresende waren sie der Preistreiber unter den pflanzlichen Produkten: Im Dezember 2022 waren sie um 74,5 Prozent teurer als im Vorjahresmonat. Der Preisanstieg beim Getreide war mit +11,5 Prozent gegenüber Dezember 2021 geradezu moderat.

Gegen den Trend entwickelten sich 2022 die Preise für Obst. Die Erzeugerpreise waren hier im Jahresdurchschnitt 2022 um 10,5 Prozent niedriger als 2021. Im Jahresdurchschnitt 2021 waren sie noch um 0,2 Prozent gegenüber 2020 gestiegen. Preisrückgänge gab es im vergangenen Jahr unter anderem bei Tafeläpfeln mit -16,5 Prozent.

