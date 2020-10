Rekord bei 6 aus 49: Tipperin holt 42,5 Millionen Euro im Lotto

Der höchste Lotto-Gewinn bei 6 aus 49 aller Zeiten geht nach Baden-Württemberg. 42,5 Millionen Euro gewann eine Frau aus dem Zollernalbkreis.

Wahrscheinlichkeit: Eins zu 140 Millionen

Die Glückszahlen waren die 4, 8, 16, 22, 28 und 33, die Superzahl war die 6. Diese Kombination sei ihr als einziger in Deutschland gelungen, teilte Lotto in Stuttgart mit. Die Wahrscheinlichkeit auf den Volltreffer lag den Angaben zufolge bei eins zu 140 Millionen. Der Gewinnerin würden damit genau 42.583.626,40 Euro ausgezahlt. Das Geld werde in den kommenden Tagen überwiesen.

Bisheriger Rekord lag bei 37,7 Millionen Euro

Der bisherige 6 aus 49-Rekord lag bei rund 37,7 Millionen Euro und ging nach Nordrhein-Westfalen. In Baden-Württemberg wurden in diesem Jahr bereits 19 Millionengewinne eingefahren.