Rekord-Austritte und Skandale: Kirche vor dem Aus?

Kirchensteuern sparen zu wollen ist in den Augen des Kirchensoziologen Detlef Pollack eine logische Konsequenz. Mehr als 70 Prozent der Kirchenmitglieder nehmen am kirchlichen Leben nicht teil, so Pollack: "Das ist eine einfache Kosten-Nutzen-Rechnung: 'Ich trete aus, weil ich die Leistungen der Kirche nicht in Anspruch nehme'." In der Regel beträgt die Kirchensteuer neun Prozent der Lohn- und Einkommenssteuer. In Bayern sind es acht Prozent.

13 Milliarden Euro Kirchensteuern im Jahr 2022

Die beiden großen Kirchen in Deutschland haben im Jahr 2022 knapp 13 Milliarden Euro an Kirchensteuern eingenommen, wie eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft zeigt. Auf die katholische Kirche entfielen knapp 6,8 Milliarden Euro, auf die evangelische Kirche etwa 6,1 Milliarden Euro. Abhängig von der Region unterscheidet sich die Verwendung der Kirchensteuern.

Der größte Anteil fließt in die Gemeinden vor Ort, sowohl für die Angebote als auch für das Gehalt der Angestellten, Pfarrer, Gemeindereferenten und so weiter und – falls nötig - werden zum Beispiel auch Renovierungsarbeiten an Kirchen vor Ort damit bezahlt. Darauf folgt die Bezuschussung von kirchlichen Kindergärten oder Schulen. Der Rest geht in die Verwaltung, in die Bezahlung des Staates, dass er die Kirchensteuer einzieht, in soziale Verbände und Dienste, karitative Einrichtungen wie zum Beispiel Obdachlosenhilfen und überdiözesane Aufgaben.

Finanzdefizit bei hoher Austrittsquote absehbar

Treten nun viele Menschen aus der Kirche aus, zahlen sie keine Kirchensteuern mehr. Ein Teil dieser Gelder fließt in karitative und soziale Aufgaben, die konfessionsunabhängig für alle zugänglich sind, wie etwa die Obdachlosenhilfe, kirchlich getragene Krankenhäuser, Schulen und Kindergärten. Diese Aufgaben bestreiten die Kirchen nicht ausschließlich aus eigenen Mitteln, Zuschüsse erhalten sie auch vom Staat. Rutschen die Kirchen jedoch in ein Finanzdefizit, würde es auch in Einrichtungen des Gemeinwohls zu Einsparungen kommen müssen.

Thomas Schüller zeichnet im aktuellen "Possoch klärt"-Video folgendes Bild: Systematisch würden beide Kirchen an vielen Orten Kindertagesstätten an die Kommunen zurückgeben müssen, ebenso Schulen und Pflegeeinrichtungen – mit starken Auswirkungen auf Kommunen und Länder. Schüller weiter: "Dann muss der Staat nämlich, weil es ja Staatsaufgaben sind, die selbst betreiben, und das kostet deutlich mehr. Und ich prognostiziere ziemlich sicher, dass wir dann Steuererhöhungen haben werden, vor allen Dingen aber auch Gebührenerhöhungen. Der Glaube, man könne sich darüber freuen, dass die Kirchen zu Minderheitenkirchen werden, der hat den bitteren Nachgeschmack, dass das für die gesamte Bevölkerung teurer wird."