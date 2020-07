Rekord-Auktion: 114.000 Dollar für Videogame "Super Mario Bros."

Ein original verpacktes "Super Mario Bros."-Computerspiel von 1985 ist bei einer Auktion in den USA für die Rekordsumme von 114.000 Dollar (etwa 100.000 Euro) versteigert worden.

Teuerstes Videospiel in Original-Verpackung

Damit sei es das teuerste je versteigerte Videospiel in Original-Verpackung, teilte das Auktionshaus Heritage Auctions im texanischen Dallas mit. Der Käufer wolle zunächst anonym bleiben. Das japanische Unternehmen Nintendo hatte das inzwischen weltberühmte Videogame "Super Mario Bros." im Jahr 1985 auf den Markt gebracht.

Super Mario als Maskottchen für Olympia

Super Mario war als Werbemaskottchen für die diesjährigen Olympischen Spiele in Tokio auserkoren, die ursprünglich in zwei Wochen, am 24. Juli, in Tokio beginnen sollten und auf 2021 verschoben wurden.

Jetzt hat Super Mario sozusagen wenigstens einen außerolympischen Weltrekord hingelegt - und löst den bisherigen Rekordhalter, ein original verpacktes "Mega Man"-Videospiel aus dem Jahr 1987, das im Dezember für 75.000 Dollar versteigert worden war, ab. Die Videospielreihe "Mega Man" rund um einen blauen Kampfroboter stammt ebenfalls aus Japan.