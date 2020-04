vor etwa einer Stunde

Reisewarnung soll bis Mitte Juni verlängert werden

Die Bundesregierung will die weltweite Reisewarnung wegen der Corona-Krise bis mindestens Mitte Juni verlängern. Ein entsprechender Beschluss sei in Vorbereitung, berichtet der "Spiegel". Offen bleibt, was aus dem Sommerurlaub wird.