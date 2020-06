Reisewarnung für 160 Länder: Wohin geht's, wohin nicht?

Wann und wo Ausnahmen möglich sind

Die Tourismusbranche reagierte prompt - mit Kritik. Die Verlängerung der Reisewarnung für 160 Staaten sei "nicht verhältnismäßig", weil sie alle über einen Kamm schere. Einige Ziele - etwa die Türkei, das drittmeist besuchte Urlaubsland der Deutschen - könnten Besucher vielleicht schon bald wieder sicher empfangen, glaubt ein DER Touristik-Manager.

Für solche Kandidaten lässt das Eckpunktepapier des Auswärtigen Amts dann auch künftig Ausnahmen zu. Dafür müssten jedoch bestimmte Kriterien erfüllt sein - etwa eine günstige Entwicklung der Infektionszahlen und ein leistungsfähiges Gesundheitssystem.

Und in der EU?

Was unsere europäischen Nachbarn betrifft, so wird die Ausreise aus Deutschland ab Montag wieder unbeschränkt möglich sein - zumindest im Prinzip.

"Ich werde die Bundespolizei anweisen, dass wir ab sofort bis zum 15. Juni die bestehenden Grenzkontrollen an den Binnengrenzen zurückfahren." Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU)

Dann kommt es auf die Politik der betreffenden Länder an. Österreich etwa will einen Tag später, am 16. Juni seine Grenzen zu Italien öffnen und für 30 andere europäische Länder die Quarantäne-Pflicht bei der Einreise aufheben. Italien selbst ist bereits wieder "durchlässig". Die spanischen Urlaubsdestinationen Mallorca und die Balearen planen vom 15. Juni an in begrenztem Umfang ausländische Urlauber zu empfangen. Das "deutsche Kontingent" ist dabei auf 10.900 Urlauber festgelegt. Norwegen ist bis auf Weiteres noch dicht.