Reiserückkehrer testen oder nicht? Spahn und Söder uneins

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die Teststrategie im Kampf gegen Corona neu ausrichten: weniger Corona-Tests für Reiserückkehrer und mehr Tests für Pflegekräfte und Menschen mit Coronasymptomen. Das begründet er mit dem Ende der Sommerferien und den begrenzten Testkapazitäten - auch wenn in Deutschland inzwischen jede Woche 1,2 Millionen Tests möglich seien.

Statt der intensiver Testungen will Spahn die Quarantäne für Rückkehrer aus Risikogebieten stärker kontrollieren. Dabei helfen sollen etwa digitale Aussteigekarten bei Flugreisen.

Söder will Tests für Reiserückkehrer beibehalten

Ganz im Gegensatz dazu will Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an den umfangreichen Coronatests für Reiserückkehrer in Bayern festhalten. Man könne nicht zwei Wochen nach Einführung der Testmöglichkeiten diese wieder abschaffen wollen.

Auch der bayerische Koalitionspartner der CSU, die Freien Wähler im Bayerischen Landtag, kritisierte Spahns Vorstoß. Der parlamentarischer Geschäftsführer der Freien Wähler, Fabian Mehring, sagte, das flächendeckende Testangebot des Freistaats sei goldrichtig und werde Menschenleben retten.

Landtags-FDP unterstützt Spahns Teststrategie

Unterstützung für die Ankündigung des Bundesgesundheitsministers kommt dagegen vom gesundheitspolitischen Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Dominik Spitzer. Nach den bisherigen Pannen müssten die Corona-Tests wieder zielgerichtet erfolgen, etwa für Menschen mit Covid-Symptomen, solche mit Kontakt zu bereits Infizierten oder für Pflegekräfte. Gleichzeitig müssten die Labore im Freistaat von den bisherigen Massentests entlastet werden, so der FDP-Politiker.

Söder: Mehr Testkapazitäten und Bußgelder

Ministerpräsident Markus Söder hingegen glaubt nicht an eine Überlastung der Testkapazitäten. Statt die Tests zurückzufahren müsse man die Kapazitäten weiter ausbauen. Er gehe davon aus, dass sich nach Ende der Sommerferien die Zahl der Reiserückkehrer ohnehin reduzieren werde.

Außerdem fordert Söder höhere Bußgelder für die Missachtung der Maskenpflicht, da die Maske der beste Schutz vor Corona sei. Außerdem müssten Bußgelder auch bei der Verletzung der Quarantäne-Vorschriften verhängt werden, so der Ministerpräsident. In Bayern bestrafe man dies künftig mit 2.000 Euro. Lockerungen bei Großveranstaltungen sehe er skeptisch.

Länderchefs und Kanzlerin Merkel beraten am Donnerstag

Die Ministerpräsidenten der Länder und Kanzlerin Angela Merkel wollen sich am Donnerstag in Berlin abstimmen. Im Mittelpunkt der Diskussion stehen etwa die sehr unterschiedlichen Regeln der Bundesländer zu den erlaubten Teilnehmer-Obergrenzen bei Veranstaltungen. Auch eine Überprüfung der Teststrategie nach dem Ende der Reisesaison steht auf der Tagesordnung.