Reiserückkehrer: Testen kostenlos, aber nicht verpflichtend

Testmöglichkeiten soll es für Urlaubsrückkehrer geben, verpflichtend sind diese jedoch nicht. Das sagte die Berliner Gesundheitssenatorin, Dilek Kalayci (SPD), die die Runde der Gesundheitsminister zur Zeit leitet. Das Risiko, dass Rückkehrer das Virus wieder mit nach Deutschland brächten, sei hoch. Weitere Maßnahmen seien deshalb wichtig.

Für alle Reiserückkehrer sollen deshalb kostenlose Tests möglich sein. Innerhalb von 72 Stunden können sie beim Arzt oder dem Gesundheitsamt gemacht werden – auch wenn keine Symptome vorliegen. Verpflichtende Tests würden weiter geprüft, heißt es in dem Beschluss der Gesundheitsminister.

Teststationen an Flughäfen vorrangig für Risiko-Reisende

An allen Flug- und Seehäfen sollen laut des Beschlusses Teststationen eingerichtet werden. Diese sollen aber insbesondere für Reisende aus den offiziellen Risikogebieten zur Verfügung stehen. Gesundheitssenatorin Kalayci sagte, sie würden an den Flughäfen direkt angesprochen. Wer keinen negativen Test habe, müsse in häusliche Quarantäne.

Auch auf den Straßen soll es stichprobenartige Kontrollen geben. Laut Beschluss vor allem "in grenznahen Einreisepunkten". Wenn sich dabei herausstelle, dass jemand aus einem Corona-Risikogebiet komme, werde auf die Quarantänepflicht hingewiesen, sagte Kalayci.

"Negativer Test kein Freifahrtschein"

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) betonte nach den Verhandlungen, auch ein Test sei kein Freifahrschein, sondern immer nur eine Momentaufnahme. Wer negativ getestet wird, kann immer noch positiv werden. Spahn appellierte an Reisende, weiterhin vernünftig zu handeln und wachsam zu bleiben.