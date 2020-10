Reisen in Risikogebiete: Warum es unterschiedliche Regeln gibt

Streng betrachtet, war München noch vor wenigen Tagen ein Risikogebiet. Über 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Trotzdem gab es für Münchner keine Reisebeschränkungen oder gar eine Quarantäne-Pflicht für München-Besucher, die zurück nach Hause kommen.

Keine automatischen Reisebeschränkungen im Inland

Für solche lokalen Risikogebiete werden innerhalb Deutschlands keine automatischen Reisebeschränkungen verhängt. Es findet eine Einzelfallprüfung der jeweiligen Landesregierung statt.

"Gibt es entsprechende Hot-Spots, muss man sich die im Verhältnis zum Gesamtinfektionsgeschehen anschauen und dann ist im Einzelfall ein Beherbergungsverbot möglich", erklärt Marcus da Gloria Martins, Sprecher der Corona-Task-Force im Bayerischen Gesundheitsministerium

International Reisende müssen in Quarantäne

Anders verhält es sich bei Hotspots im Ausland. Rückkehrer aus internationalen Risikogebieten etwa müssen am Flughafen einen negativen Corona-Test vorlegen oder 14 Tage in Quarantäne gehen. In diesem Fall sind die Maßnahmen also strenger.

Das liege daran, dass die deutschen Behörden ihren ausländischen Pendants nicht immer vollständig vertrauen, verrät da Gloria Martins: "Es stellt sich dann schon die Frage, welche Vergleichbarkeitswerte hier zugrunde liegen." Die 50er-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sei zum Beispiel eine Größe, mit der man bundesweit arbeite. "Im Ausland ist das unter Umständen anders", so Marcus da Gloria Martins.

Auch das Verkehrsmittel ist entscheidend

Der Praxis geschuldet, ergibt sich hier also eine gewisse Ungleichbehandlung. Allerdings nicht die einzige im Zusammenhang mit Corona-Schutz-Maßnahmen. Wer zum Beispiel mit dem Auto von Paris nach Bayern einreist, wird nicht kontrolliert, wer mit dem Flugzeug aus Paris kommt, muss noch am Flughafen einen Corona-Test machen.