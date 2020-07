Reisen in Corona-Zeiten: Ab wann gilt ein Land als Risikogebiet?

Wer gerade während der Corona-Pandemie seinen Sommerurlaub plant, begegnet immer wieder dem Wort "Risikogebiet". Was es bedeutet - ein Überblick:

Ab wann gilt ein Land oder eine Region als Risikogebiet?

Um einzustufen, ob ein bestimmtes Land oder eine Region ein Corona-Risikogebiet ist, nimmt das Auswärtige Amt in Zusammenarbeit mit dem Bundesgesundheitsministerium und dem Bundesinnenministerium eine zweistufige Bewertung vor. Das Vorgehen ist detailliert auf der Website des Robert-Koch-Instituts (RKI) beschrieben.

In einem ersten Schritt wird festgestellt, in welchen Staaten oder Regionen es in den letzten sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gab. In einem zweiten Schritt wird dann festgestellt, ob für Staaten oder Regionen, in denen die Neuinfizierungen unter dem Grenzwert liegen, möglicherweise trotzdem ein erhöhtes Infektionsrisiko vorliegt.

Lageberichte zu Hygienebestimmungen und Testkapazitäten

Für eine solche Bewertung erstellen das Auswärtige Amt, das Bundesgesundheitsministerium und das Bundesinnenministerium Lageberichte vor Ort, die auch die jeweils getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beleuchten: etwa Hygienebestimmungen, Testkapazitäten oder Kontaktnachverfolgungen vor Ort. Wichtig ist auch die Frage, ob ein Corona-Ausbruch lokal begrenzt oder flächendeckend ist. Wenn es keine verlässlichen Informationen für bestimmte Staaten oder Regionen gibt, wird auch das in der Bewertung berücksichtigt.

Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten sollen sich künftig auf das Corona-Virus testen lassen müssen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur, er werde "eine Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten anordnen". Wer keinen negativen Test-Befund hat, muss sich für zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben.

Reisehinweise und Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes

Das Auswärtige Amt aktualisiert laufend seine Reise- und Sicherheitswarnungen. Dort können sich Touristen über ihre Aufenthaltsorte informieren, auch darüber, ob es Corona-Risikogebiete sind. Das Auswärtige Amt unterscheidet grundsätzlich zwischen Reisehinweisen und Reisewarnungen.

Wenn ein Land oder eine Region als Corona-Risikogebiet eingestuft wird, gibt es dazu immer eine Reisewarnung durch das Auswärtige Amt. Reisehinweise gibt es für zahlreiche Länder. Sie machen auf besondere Risiken aufmerksam und können die Empfehlung enthalten, auf Reisen zu verzichten oder sie einzuschränken.

Stornierung von Reisebuchungen wegen Reisewarnung

Eine Reisewarnung dagegen ist inzwischen seltener und enthält einen dringenden Appell des Auswärtigen Amts, Reisen in ein Land oder in eine Region zu unterlassen. Eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gilt als starkes Indiz für das Vorliegen außergewöhnlicher Umstände und reicht in vielen Fällen aus, um Reisebuchungen unter Umständen kostenfrei zu stornieren. Reise- und Sicherheitshinweise alleine reichen hierfür meist nicht aus. Mehr dazu hier.

Für mehr als 160 Staaten außerhalb der EU besteht zunächst bis 31. August eine Reisewarnung durch das Auswärtige Amt. Für die meisten europäischen Länder wurde sie am 15. Juni aufgehoben und durch individuelle Reise- und Sicherheitshinweise sowie durch (Teil-)Reisewarnungen für einzelne Länder ersetzt. Einreisende aus einem Corona-Risikogebiet müssen damit rechnen, dass sie 14 Tage in Quarantäne müssen.

Für diese europäischen Länder gelten (Teil-)Reisewarnungen:

Albanien

Armenien

Aserbaidschan

Bosnia und Herzegowina

Kosovo

Luxemburg

Montenegro

Nordmazedonien

Russische Föderation

Serbien

Türkei

Ukraine

(Quelle: RKI, Stand: 27.07.20, 12.00 Uhr)

Krisenvorsorgeliste vom Auswärtigen Amt

Deutsche Reisende, aber auch dauerhaft im Ausland lebende Deutsche können sich auf der Website des Auswärtigen Amtes für eine Krisenvorsorgeliste registrieren und bekommen dann im Krisenfall per Mail aktuelle Informationen über die Region, in der sie sich befinden - auch dann, wenn die Region als Corona-Risikogebiet eingestuft wird.

Informationen über Urlaubsziele auf Website des ADAC

Auf der Website des ADAC können Reisende ihr Urlaubsziel eingeben und werden mit Informationen zur Corona-Situation in den betreffenden Ländern und Regionen versorgt. Wenn man sich in einem Land aufhält, das zum Risikogebiet erklärt wird, gelte generell, den Behörden vor Ort Folge zu leisten, so eine ADAC-Sprecherin. Pauschale Anweisungen könne man nicht geben.