Reisebeschränkung bei Corona-Ausbruch? Bund und Länder im Clinch

Kanzleramtschef Helge Braun hat sich ganz offensichtlich vorgenommen, Befürchtungen zu zerstreuen. Die Idee, dass davon ganze Landkreise betroffen sein könnten, ist offenbar vom Tisch. Schneller, kleinräumiger, präziser – so lautet das Motto, das Helge Braun für den Umgang mit heftigen, lokalen Corona-Ausbrüchen ausgibt.

Das heißt im Klartext: Die Idee, dass in so einem Fall ganze Landkreise abgeriegelt werden, erscheint zunehmend unwahrscheinlich. "Von uns war das nie der Vorschlag", sagt der Kanzleramtschef im Morgenmagazin von ARD und ZDF wörtlich. Der dann noch erläuternd anfügt: Wenn eine Infektion von einem Betrieb oder einer Gemeinde ausgehe, dann solle sich die Beschränkung nur auf diesen Bereich beziehen. Das sei die Erfahrung aus den Corona-Ausbrüchen in den vergangenen Wochen, etwa im Landkreis Gütersloh, so Braun.

Widerstand gegen örtliche Ausgangssperren

Gegen den Vorschlag, örtliche Ausgangs- oder Reisesperren zu verhängen, gibt es jede Menge Widerstand. Kanzlerin Merkel und auch Bayerns Ministerpräsident Söder befürworten die Idee. Sie finden dies praktikabler, als dass etwa Reisende erst am Urlaubsort abgewiesen werden. Doch Kritik kommt aus vielen Bundesländern, die den Vorschlag für schwer durchführbar halten.

"So viel Polizei kann man gar nicht aufbieten, um einen großen Landkreis abzusperren", warnt etwa Karl-Josef Laumann, CDU-Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen. Ebenfalls im Morgenmagazin. Und ganz ähnlich hört sich das bei Reinhard Sager an, der Präsident des Deutschen Landkreistages ist.

Lockdown nur für wenige Kilometer und wenige Tage

Doch dieser Kritik versucht Kanzleramtschef Braun, den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem er betont, um die Landkreise gehe es schon gar nicht mehr. Außerdem habe der Fall der Fleischfabrik Tönnies ja gezeigt, dass man innerhalb kürzester Zeit in der Lage sei, auch mit Hilfe der Bundeswehr, große Testkapazitäten vor Ort aufzubauen:

"Und deshalb sollen solche Beschränkungen auch ein Stück ihren Schrecken verlieren. Weil man nicht das Gefühl hat, wie bei den Beschränkungen der ersten großen Welle, dass das gleich mehrere Wochen dauert. Sondern es soll dann, wenn wir sehr schnell sind mit dem Testen, nur wenige Tage dauern." Kanzleramtschef Helge Braun

Corona-Beschränkungen den Schrecken nehmen – ob das Bund und Ländern gelingt, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.