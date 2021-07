Bütikofer: Nord Stream 2 könnte noch scheitern

Die beinahe fertiggestellte Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 soll russisches Gas nach Deutschland bringen - unter Umgehung der Ukraine, die auf die Einnahmen aus dem Gas-Transit angewiesen ist. Die Gaspipeline sorgt seit Jahren für massiven Streit zwischen den USA und Deutschland. In dieser Woche ist beiden Seiten eine Einigung gelungen.

Bütikofer: "Einigung ist ein falscher Schritt"

Der EU-Parlamentsabgeordnete Reinhard Bütikofer (Grüne) hält die Einigung zwischen den USA und Deutschland für falsch. "Diese Einigung löst nichts, sie ist ein falscher Schritt, aber sie auch nicht der endgültige Schritt", sagte Bütikofer im radioWelt-Interview auf Bayern 2. "Man soll sich jetzt nicht einbilden, damit läuft das einfach mit Nord Stream 2. Denn nach wie vor gibt es eine sehr hohe Hürde, die allerdings in Europa zu entscheiden ist." Dabei gehe es um die Frage, ob die Pipeline überhaupt mit dem europäischen Gasrecht in Übereinstimmung zu bringen sei, so der EU-Abgeordnete Bütikofer.

Pipeline "kein europäisches Projekt"

Bevor die Gaspipeline in Betrieb gehen kann, müsse laut Bütikofer geprüft werden, "ob dieses Projekt mit der Energiesicherheit der EU und ihrer Mitgliedsländer überhaupt vereinbar ist. Diese Prüfung steht noch bevor und das kann Deutschland nicht im Alleingang durchziehen." Da habe die Europäische Kommission die Oberaufsicht und "da werden wir im Europäischen Parlament schon drauf achten, dass das auch richtig gemacht wird", betonte Bütikofer.

Nord Stream 2 könnte seiner Ansicht nach noch an der EU scheitern. Die Europäische Union wisse, "dass das kein europäisches Projekt ist", sagte Bütikofer. "Diese EU kann - wenn sie ihr Recht vernünftig durchsetzt - noch ein Stopp organisieren", so der EU-Politiker von Bündnis 90/Die Grünen.

Schwesig warnt vor Gefährdung der Energieversorgung

Auch die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock hat einen sofortigen Stopp der Ostsee-Pipeline gefordert. Ihr wirft nun Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) vor, mit der Ablehnung der Gaspipeline eine sichere Energieversorgung zu gefährden. "Ein großes Industrieland wie Deutschland ist darauf angewiesen, dass die Versorgungssicherheit jederzeit gewährleistet ist und dass Energie auch für alle bezahlbar bleibt. Das übersieht Frau Baerbock bei ihren immer neuen Attacken gegen die Ostsee-Pipeline", sagte Schwesig.

Deutschland brauche eine vernünftige Energiepolitik. Dabei stehe der Ausbau der erneuerbaren Energien und die Entwicklung von Speichertechnologien im Vordergrund. "Wenn wir aber aus der Atomenergie und der Kohlekraft aussteigen wollen, brauchen wir zumindest für eine Übergangszeit Gas", begründete Schwesig ihre Unterstützung für den Bau der Gasleitung durch die Ostsee.

"Pipeline im deutschen Interesse"

Die Pipeline sei rechtsstaatlich genehmigt und werde nach der Einigung zwischen Deutschland und den USA nun bald fertiggestellt. "Das liegt auch im deutschen Interesse. Mit der Einigung sind endlich die Sanktionsdrohungen weg", sagte Schwesig.

Mit Material von dpa

