Reichtum und Ruin: Afrikas Bevölkerung wächst

In afrikanischen Ländern südlich der Sahara wachsen die Einwohnerzahlen besonders stark. Zum Beispiel in Kenia, wo die Bevölkerung im Land jedes Jahr im Schnitt um eine Million Menschen wächst. Viele Kinder zu bekommen, ist für die meisten hier selbstverständlich.

Die Vorstellung, dass viel Nachwuchs auch eine Art von Kapital darstellt, ist noch immer weit verbreitet. "Wer arm ist, will mehr Kinder, weil er sie als Reichtum für die Familie betrachtet. Die Leute haben zum Beispiel sechs Kinder und sehen sie als Vorsorge für das Alter – und als Helfer bei der Arbeit auf der Farm", erklärt Tizta Tilahun, Wissenschaftlerin am Afrikanischen Forschungszentrum für Bevölkerung und Gesundheit.

Wachstum als Chance und Herausforderung

Die Zahlen in anderen afrikanischen Ländern sind ähnlich hoch wie in Kenia. Zurzeit leben knapp 1,3 Milliarden Menschen auf dem Kontinent. 2050 könnten es fast doppelt so viele sein. Damit wird Afrika ein immer wichtigerer Absatzmarkt. Das Bevölkerungswachstum könnte aber auch zu mehr Armut und Migration nach Europa führen. "Die größte Herausforderung ist die schiere Anzahl junger Afrikaner. Ich bin nicht überzeugt, dass irgendeine Regierung auf dem Kontinent den Ernst der Lage wirklich verstanden hat", warnt der kenianische Ökonom Aly Khan Satchu.

Die wachsende Bevölkerung braucht nicht nur Nahrung und Wasser, um zu überleben, sondern auch die Chance auf Arbeit, Einkommen und eine gute Zukunft. Doch in den meisten Ländern ist die Arbeitslosenquote hoch. Gerade junge Menschen finden oft keinen Job. In Kenia sind etwa 80 Prozent aller Arbeitslosen jünger als 35 Jahre.

Es gibt nicht genügend Stellen für Uni-Absolventen

Wer es sich leisten kann, studiert in Kenia. Für die Uni-Absolventen gibt es aber längst nicht genug Stellen. So wie für Tabitha Wanjiru, die einen Abschluss als Soziologin hat: "Es war frustrierend, nach Jobs zu suchen. Ich habe total versagt, Geld zu verdienen und musste zurück zu meinen Eltern, damit die mich unterstützen."

Dagegen fehlt es an qualifizierten Handwerkern. Eine weitere Bildungsaufgabe ist die Aufklärung. Die Zahl der Teenager-Schwangerschaften ist hoch. In Kenia bekommt jedes fünfte Mädchen vor dem 19. Geburtstag ein Kind. Zuletzt versetzten Nachrichten darüber, dass die Zahlen sich während der Corona-Pandemie noch verschlechtert haben, das Land in Aufregung.

Übergriffe auf Teenager

Wegen der Pandemie sind die Schulen geschlossen; es gilt eine nächtliche Ausgangssperre und viele Teenager werden in dieser Zeit offenbar zum Opfer von Übergriffen. Andere lassen sich gegen Geld auf Sex ein, sagt Gynäkologin Eglay Mukabana: "Wir müssen ihnen sichere Anlaufstellen bieten und mit ihnen kommunizieren. Ich habe Teenager gefragt, warum sie in diesem Alter schon Geschlechtsverkehr haben. Manche sagen, sie tun es, um dafür Monatsbinden zu bekommen. Manche sagen, sie haben nicht genug zu essen." Kaum ein Mädchen, dass so früh schon Mutter wird, findet später eine gute Arbeit. Die Kinder wachsen in Armut auf. Und bekommen selbst früh Kinder.

Hält die Entwicklung so an, werden die Afrikaner bis Ende des Jahrhunderts einen Großteil der Weltbevölkerung stellen. Europäer machen Prognosen zufolge dann nur noch gut fünf Prozent der Menschheit aus.