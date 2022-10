Rehlinger zu Entlastungen: "Länder sollten auch Beitrag leisten"

Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger erwartet von den heutigen Bund-Länder-Gesprächen eine einvernehmliche Lösung. Die SPD-Politikerin: "Alle müssen sich darauf lassen können, dass alles dafür getan wird, dass wir gut durch den Winter kommen. Am Ende brauchen wir einen nationalen Schulterschluss der Verantwortung, damit am Ende aus dieser wirtschaftlichen Krise nicht auch noch eine soziale Krise wird."

Signal des Bundes erwartet

Was die Verteilung der Lasten anbelangt erwartet Rehlinger ein Signal des Bundes für einen "fairen Lastenausgleich". Die Länder fordern vom Bund laut Rehlinger Unterstützung in den Bereichen Nahverkehr, der Unterbringung von Flüchtlingen und Wohngeld. "Ob wir als Länder am Ende in allen Punkten eine Zusage des Bundes erhalten, da wäre ich vielleicht noch ein bisschen skeptisch, aber an gar keiner Stelle wird es sicher auch nicht gehen", sagte die SPD-Politikerin.

Mit Blick auf das vom Bund angekündigte 200-Milliarden-Euro-Entlastungspaket betonte Rehlinger: "Wir müssen anerkennen, dass der Bund ein richtig schweres Paket auf den Tisch gelegt hat im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Da sollten wir Länder jetzt auch gucken, dass wir unseren Beitrag dazu leisten."

Gut vorbereitete Gaspreisbremse

Die geplante Gaspreisbremse sollte nach Meinung Rehlingers gut vorbereitet sein. Neben Schnelligkeit sei Gründlichkeit das Gebot der Stunde. Rehlinger sprach sich für einen mit der Energie-Wirtschaft abgestimmten Vorschlag aus, der vorsieht, "dafür zu sorgen, dass niemand überfordert ist, aber auf der andere Seite auch klar ist, es braucht ein Signal, dass wir Energie einsparen".

