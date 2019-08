Regisseur Quentin Tarantino wird zum ersten Mal Vater

Der Starregisseur Quentin Tarantino könnte bald Gute-Nacht-Geschichten erzählen: Seine Sprecherin Katherine Rowe gab bekannt, dass Tarantino und seine Frau, das israelische Model Daniella Pick, ein Kind erwarten. Nähere Details wurden nicht öffentlich gemacht.

Quentin Tarantino und Daniella Pick erwarten erstes Kind

Für den 56-jährigen Regisseur, dessen Film "Once Upon a Time in Hollywood" zu einem Sommerhit wurde, und seine 35-jährige Frau wird es das erste Kind. Das Ehepaar lernte sich 2009 kennen und heiratete im vergangenen November. Kurz zuvor hatte Tarantino die Dreharbeiten zu "Once Upon a Time in Hollywood" mit Leonardo DiCaprio und Brad Pitt abgeschlossen.