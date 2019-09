Regionalwahlen in Russland: Kreml-Partei verteidigt Mehrheit

Bei den Regionalwahlen in Russland hat die Kreml-Partei nach Angaben der Wahlleitung in den meisten Regionen ihre Mehrheit der Abgeordnetenmandate verteidigt - allerdings mit Einbußen vor allem in der russischen Hauptstadt Moskau.

Nach dem Ausschluss Dutzender Oppositionskandidaten holte die regierende Partei Einiges Russland im umkämpften Moskauer Stadtrat 25 der 45 Sitze. Das meldete die Agentur Interfax am Morgen. Zuvor hatte die Regierungspartei 40 der 45 Sitze im Stadtparlament inne.

Moskaus Bürgermeister: "Emotionalste Wahlen" der jüngeren Geschichte

In Moskau hatten als Kandidaten nicht zugelassene prominente Oppositionelle zu einer "smarten Abstimmung" aufgerufen. Die Bürger sollten alles wählen - nur nicht die Kandidaten der Kreml-Partei.

Von der Proteststimmung profitierten vor allem die Kommunisten. Nach Auszählung fast aller Stimmen können die Kandidaten der zur Wahl zugelassenen Oppositionsparteien mit 20 der 45 Sitze im Stadtparlament rechnen. Für die Regierungspartei Einiges Russland, deren Mitglieder auf Grund des schlechten Images der Partei zum Teil als unabhängige Kandidaten angetreten waren, zeichnet sich damit eine herbe Niederlage ab. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin sprach in der Nacht von den "emotionalsten Wahlen" in der jüngere Geschichte. Nie habe es mehr Konkurrenz gegeben. Das Parlament werde nun vielfältiger.

Sieg für prominenten Oppositionellen Sergej Mitrochin in Moskau

Zwei Kandidaten der Kreml-Partei verloren ihre Mandate. Von der gemäßigten Oppositionspartei Jabloko siegten drei Kandidaten in der größten Stadt Europas. Unter ihnen war der prominente Politiker Sergej Mitrochin, der sich vor Gericht eine Zulassung erstritten hatte. Die übrigen Abgeordneten kommen von den Kommunisten und anderen systemtreuen Parteien.

Gouverneurswahlen bestätigen Kandidaten des Machtapparats

Bei den für den Kreml besonders wichtigen Gouverneurswahlen bekamen die Kandidaten des Machtapparats überall den Sieg zugesprochen. Umfragen hatten der Kreml-Partei wegen der Unzufriedenheit über die wirtschaftliche Lage im Land teils massive Verluste vorhergesagt. In der Region Chabarowsk an der Pazifikküste kam die Partei nur auf 12,51 Prozent der Stimmen - und landete hinter der ultranationalistischen Liberaldemokratischen Partei Russlands und den Kommunisten.

Wichtiger Stimmungstest für Putin

Die Wahlen auf regionaler und kommunaler Ebene gelten als wichtiger Stimmungstest für Kremlchef Wladimir Putin und die Regierungspartei.

In allen 85 Regionen des Landes waren insgesamt 56 Millionen Wähler zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Zustimmungswerte der Kreml-Partei Einiges Russland hatten zuvor einen Tiefpunkt erreicht. Die Wahlbeteiligung war teils sehr niedrig. In Moskau lag sie bei 21,63 Prozent - etwa so hoch wie 2014.

Manipulationsversuche und massive Proteste im Vorfeld der Wahlen

Wahlbeobachter berichteten von Hunderten Meldungen über Manipulationsversuche und Behinderungen ihrer Arbeit. Vor der Wahl kam es zu massiven Protesten, weil Dutzende Oppositionelle und Kremlkritiker von der Abstimmung ausgeschlossen worden waren.