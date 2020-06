Regionale Lockdowns: Neue Reiseregeln verunsichern Tourismus

Bayern lässt Bürger aus deutschen Corona-Risikogebieten nur noch unter strengen Auflagen einreisen. Es gilt ein Beherbergungsverbot für Menschen aus den Landkreisen Gütersloh und Warendorf. Nur wer einen negativen Corona-Test vorweisen kann, hat die Erlaubnis, hierzulande zu übernachten. Da am Freitag in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien beginnen, könnte es passieren, dass Gäste abgewiesen werden müssen.

Unklarheit bei Hoteliers

Angelika Soyer betreibt einen Wellness-Bauernhof in Reichen im Allgäu und ist Vorsitzende des Vereins "Mir Allgäuer – Urlaub auf dem Bauernhof". Sie hat mit den Anfragen an ihren Verein alle Hände voll zu tun: "Also die Drähte laufen heiß zu uns ins Büro: Wie verhalten wir uns? Was müssen wir tun? Müssen wir den Gästen absagen? Wir haben noch keine direkten Handlungsempfehlungen. Aber wir raten: Die Gäste sollen Tests machen lassen."

Mehr Aufwand – geographisches Wissen gefragt

Für die Tourismusbranche erhöht sich der Aufwand, beklagt Thomas Geppert vom Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA. Hotels, Pensionen und auch Campingplätze brauchen nun noch mehr Informationen über ihre Gäste. "Sie müssen ja im Prinzip täglich nachschauen, ob Gäste aus den betroffenen Landkreisen sind oder nicht und dann gegebenenfalls eben auch ein Testergebnis sich vorzeigen lassen. Und von daher ist es natürlich deutlich mehr Aufwand. Und wir müssen schauen, wie wir das einigermaßen praktikabel umsetzen können."

Finanzielle Beteiligung gefordert

Eine Frage, die viele Betriebe auch umtreibt: Wer kommt dafür auf, wenn Gäste aus den betroffenen Landkreisen nicht kommen dürfen? Wer zahlt die Stornokosten? Die DEHOGA befürchtet, dass die Hoteliers auf den Kosten sitzenbleiben und fordert die bayerische Staatsregierung zu einer Entschädigung auf. Dazu haben sich die Staatskanzlei oder das Gesundheitsministerium aber bisher noch nicht geäußert. Übrigens: Schloss Holte-Stukenbrock liegt im Landkreis Gütersloh.