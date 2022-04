Grüne und FDP streiten über Tempolimit

Die Abhängigkeit von Energieimporten aus Russland verringern - das ist das erklärte Ziel der Bundesregierung in Berlin. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist deshalb in den vergangenen Wochen schon in verschiedene Länder gereist, um über neue Lieferverträge zu verhandeln. Neben dem Erwerb von Energierohstoffen aus anderen Staaten planen die Grünen aber auch, den Verbrauch in Deutschland zu reduzieren. Das lässt nun einen alten Streit mit der FDP wieder hochkochen.

Grünen-Chefin Lang für befristetes Tempolimit auf Autobahnen

Aus den Reihen der Grünen kommt die Forderung nach einem begrenzten Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Co-Vorsitzende Ricarda Lang erklärte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Die Abhängigkeit von russischem Gas, russischem Öl und russischer Kohle hat uns massiv angreifbar gemacht. Wir müssen alles daransetzen, da so schnell wie möglich rauszukommen."

Dies sei aber nur möglich, wenn Deutschland seine Energiequellen diversifiziere, die erneuerbaren Energien ausbaue und kurzfristig auch seinen Energieverbrauch so schnell wie möglich verringere, sagte Lang. Dabei solle sich die Bundesregierung "ohne Denkverbote alles anschauen, was auf dem Tisch liegt". Auch ein mehrmonatiges Tempolimit könne dazu beitragen, so die Parteivorsitzende.

Chance für weitere Energieeinsparung

"Keine Maßnahme wird unsere Abhängigkeit vom Öl sofort beenden", fügte die Grünen-Politikerin hinzu. "Aber es zählt jetzt jeder Liter Öl und jede Möglichkeit, wie wir den Verbrauch senken können. Und weil es ansonsten kaum Maßnahmen gibt, die schnell wirken, brauchen wir jetzt ein temporäres Tempolimit auf Autobahnen - zum Beispiel für neun Monate und damit bis zum Ende des Jahres, also dem Zeitpunkt, zu dem wir spätestens unabhängig von russischem Öl werden wollen."

FDP stellt sich gegen Grünen-Forderung

Ganz anders bewertet man ein solches Vorhaben bei der FDP. Dort waren scharfe Worte in Richtung des grünen Koalitionspartners zu hören. Der designierte Generalsekretär der Freien Demokraten, Bijan Djir-Sarai, kritisierte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur die Forderungen nach einer Geschwindigkeitsbegrenzung: "Es ist schon bemerkenswert, wie einige den Krieg in der Ukraine für die Umsetzung eigener Symbolthemen ausnutzen. Die Koalition hat in dieser schwierigen Situation eine große Verantwortung für das ganze Land". Er warnte: "Jetzt ist definitiv der falsche Zeitpunkt für parteipolitische Ideologie."

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will sich derzeit nicht an derartigen Diskussionen beteiligen. In der Krise durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine gebe es keine Zeit für ideologische Debatten, sagte er bei einem Landesparteitag der nordrhein-westfälischen FDP in Duisburg.

Lindner: Krisen haben Konsum der Menschen bereits verändert

Die stark steigenden Preise infolge dieser Krisen hätten ohnehin schon dazu geführt, dass viele Menschen ihr Verhalten, ihre Fahrweise und ihren Konsum veränderten, stellte der Minister fest. Rolle der Politik sollte es in einer solchen Situation nicht sein, Befürchtungen weiter zu befördern. Verantwortung der Politik sei es vielmehr, Kapazitätsengpässe zu überwinden.

Auswirkungen auf wirtschaftliche Entwicklung

Die Pandemie und der Krieg hätten gravierende Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands, sagte Lindner. "Das ist eine sehr empfindliche ökonomische Situation, in der wir sind. Die ist geradezu gefährlich." Voraussichtlich in der kommenden Woche werde es neue Hilfen für Unternehmen geben, die besonders vom Krieg in der Ukraine betroffen seien.

Auf Dauer werde der Staat aber nicht mit kreditfinanzierten Programmen alles abfedern können, unterstrich der Finanzminister. Neuer Wohlstand müsse mit Ideenreichtum erwirtschaftet werden. "Niemand kann uns davon entlasten, dass viel harte Arbeit und Anstrengung auf dieses Land wartet."