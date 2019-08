Regierungskrise: Mattarella macht nach Conte-Rücktritt Tempo

Italiens Staatspräsident Mattarella macht in der Regierungskrise Tempo. Bereits ab heute Nachmittag will er erste Gespräche mit den Parteien führen, um zu sehen, ob eine neue Mehrheit im Parlament möglich ist. Bis morgen, heißt es in einer Mitteilung des Präsidialamts, soll die erste Runde der Gespräche abgeschlossen sein. Läuft es optimal, könnte Mattarella noch vor dem Wochenende einem Politiker oder einem Experten einen Sondierungsauftrag für die Bildung einer neuen Koalition erteilen.

Demokraten und Fünf-Sterne-Bewegung nähern sich an

Die Fünf-Sterne-Bewegung und die bislang oppositionellen Demokraten haben in den vergangenen Tagen Bereitschaft signalisiert, über eine mögliche Zusammenarbeit zu reden. Bis zur letztlichen Wahl einer neuen Regierung bleibt der zurückgetretene Ministerpräsident Conte geschäftsführend im Amt. Mattarella bat ihn gestern Abend, die Regierungsarbeit kommissarisch weiterzuführen. Damit bleibt auch Matteo Salvini vorerst geschäftsführend Innenminister. Der Parteichef der rechten Lega hatte den Bruch der Koalition ausgelöst und drängt auf Neuwahlen.