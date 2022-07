Regierungskrise in Rom: Mattarella löst Parlament auf

In Italien kommt es nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Mario Draghi zu einer Neuwahl. Staatspräsident Sergio Mattarella hat das Parlament aufgelöst und damit den Weg für die Wahl eines neuen Parlamentes freigemacht. Zuvor hatte er den Rücktritt Draghis angenommen, dessen Koalition zerbrochen war.

Wiederum davor hatte Draghi sein Rücktrittsersuchen im Quirinalspalast eingereicht. Vo dort hieß es, der Präsident habe den Rücktritt "zur Kenntnis genommen" und Draghis Regierung darum gebeten, zunächst geschäftsführend im Amt zu bleiben. In der vergangenen Woche hatte Mattarella einen Rücktritt Draghis noch abgelehnt.

Neuwahl-Termin steht noch nicht fest

Nun müssen die Italiener und Italienerinnen also wieder an die Urnen. Ein genaues Datum für die Wahl wurde zunächst nicht festgelegt. Mattarella betonte aber: Gemäß der Verfassung müsse innerhalb von 70 Tagen nach Auflösung des Parlaments gewählt werden. Er habe sich zu dem Schritt entschieden, da es durch den fehlenden Rückhalt für Draghi auch keine Mehrheit für die Bildung einer anderen Regierung gebe.

Vor einer für Draghi entscheidenden Vertrauensabstimmung am Mittwochabend hatten Senatorinnen und Senatoren der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung, der rechten Lega Nord und der konservativen Partei Forza Italia den Saal verlassen. Sie widersetzten sich damit Draghis Appell, sich zusammenzuraufen, um die Legislaturperiode auf natürliche Weise zu Ende zu bringen; Draghi hätte so gerne sichergestellt, dass das von der EU finanzierte Programm zur Erholung von der Corona-Pandemie auch umgesetzt wird.

Dies kam der Implosion der Einheitsregierung unter Draghi gleich.

Applaus für Draghi

In der Abgeordnetenkammer hatte sich Draghi vor seinem erneuten Rücktrittsgesuch noch für die gemeinsame Arbeit bedankt, bevor er zu Mattarella eilte. Der frühere Chef der Europäischen Zentralbank zeigte sich bewegt vom Applaus, der ihm in der Abgeordnetenkammer zuteil wurde.

In Berichten italienischer Zeitungen dominierte die Empörung über die surreal anmutende politische Krise vor dem Hintergrund steigender Inflation und Energiekosten, Russlands Krieg in der Ukraine und noch ausstehender Reformen, um den Rest der Milliarden aus dem EU-Corona-Wiederaufbaufonds zu sichern. "Schande", titelte "La Stampa", und "Italien verraten", hieß es bei "La Repubblica".

Endgültig gescheitert

Die Regierungskrise hatte sich an der Weigerung des populistischen Regierungspartners Fünf Sterne entzündet, bei einer Abstimmung in der vergangenen Woche für die Regierung zu votieren. Draghi erklärte daraufhin erstmals seinen Rücktritt. Mattarella nahm ihn jedoch nicht an und forderte Draghi auf, im Parlament die politische Lage darzulegen. In den vergangenen Tagen gab es noch zahlreiche Appell an Draghi, als Regierungschef weiterzumachen. Doch nun sah auch Mattarella keinen anderen Ausweg, als Draghis erneutes Rücktrittsgesuch anzunehmen. Nach einer recht stabilen Phase seit Draghis Amtsantritt vor knapp eineinhalb Jahren sieht das Land nun wieder unruhigeren politischen Zeiten entgegen - in einer ohnehin sehr angespannten Weltlage.

Mit Material von AP und dpa