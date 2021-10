Regierungskrise in Österreich: Wie geht es weiter?

Gegen den österreichischen Bundeskanzler Kurz und einige seiner engsten Vertrauten wird ermittelt. Am Mittwoch wurde unter anderem das Bundeskanzleramt durchsucht. Kurz und einige seiner engsten Vertrauten sollen sich positive Berichterstattung bei Medienhäusern erkauft haben - finanziert aus Steuermitteln. Die Staatsanwaltschaft ermittelt daher jetzt gegen den Kanzler wegen des Verdachts der Bestechung, der Bestechlichkeit und der Untreue.

"Politische Welt steht Kopf"

Die Grünen haben ihre Koalition mit der ÖVP bisher nicht aufgekündigt. Sie wollen am Freitag mit allen weiteren Parlamentsparteien über die nächsten Schritte beraten, um "Stabilität und Aufklärung" sicherzustellen. Das teilte Parteichef und Vizekanzler Werner Kogler mit. BR-Korrespondent Clemens Verenkotte beschreibt die Lage so: "Die Grünen sagen eindeutig, dass sie mit Kurz nicht mehr zusammenarbeiten wollen. Die politische Welt steht hier Kopf." Bei den Grünen habe ein Umdenken stattgefunden, so Verenkotte. Die Handlungsfähigkeit sei aus ihrer Sicht nicht mehr gegeben. Sie offerieren Gespräch mit allen anderen Parteien.

Kurz äußert sich zu den Vorwürfen

Kurz bestreitet die Vorwürfe. Gestern sagte er vor der Presse: "Wenn man weiß, was man getan hat und wenn man sich sicher ist, dass Anschuldigungen gegen die eigene Person falsch sind, dann gibt es auch die Kraft, die man in so einer Situation braucht. Und ich werde die Kraft nutzen, um gegen alle falschen Vorwürfe gegen mich zu wehren. Und zwar mit allen rechtlichen, aber auch mit allen demokratischen Mitteln, die in unserem Rechtsstaat zur Verfügung stehen."

Wie geht es jetzt weiter?

Die Lage sei sehr volatil, so BR Korrespondent Verenkotte. Der entscheidende Stichtag ist der kommende Dienstag. "Dort ist eine Sondersitzung im Nationalrat hier im Parlament, und dort haben alle drei Oppositionsparteien einen Misstrauensantrag gegen Sebastian Kurz gestellt. Die Frage ist jetzt bei den Grünen: stimmen wir mit oder stimmen wir nicht mit. Falls Sie mitstimmen, dann geht tatsächlich am Dienstagvormittag die Eilmeldung raus: 'Sebastian Kurz abgewählt.'"

Kommt es zu Neuwahlen?

Der Politikwissenschaftler Peter Filzmaier beschreibt im Interview mit BR24 die Lage so: "Sebastian Kurz hofft dann auf Neuwahlen. Nur die sind nicht vorgeschrieben laut Verfassung, wenn sich alle anderen außer der ÖVP gegen Neuwahlen einig sind, dann würde der nächste Wahltermin im Herbst 2024 erst gelten. Bis dahin wäre Sebastian Kurz Oppositionspolitiker und nicht mehr Bundeskanzler."

Bundespräsident spricht mit allen Parteien

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird heute mit dem Parteichef der FPÖ, Herbert Kickl, sowie der Vorsitzenden der liberalen Neos, Beate Meinl-Reisinger sprechen und damit seine Beratungsrunde mit den Vorsitzenden aller im Nationalrat vertretenen Parteien abgeschlossen haben. Beate Meinl-Reisinger stellte gestern Abend in einer Sondersendung des ORF einen Vergleich dem Ibiza-Video und dem Verdacht der Staatsanwaltschaft gegen Kurz an: "Dass, was Heinz Christian Strache da an einem lauwarmen Abend feuchtfröhlich sozusagen geträumt hat, hat ganz offensichtlich Sebastian Kurz sehr nüchtern, eiskalt umgesetzt. Und das ganze Jahre bevor dieses Ibiza-Video überhaupt an die Öffentlichkeit gekommen ist. Da kann man nicht zur Tagesordnung übergehen. Jetzt muss es einen Schulterschluss und ein Gemeinsames aller konstruktiven Kräfte geben. Wie das ausschaut, das wird man sehen. Aber dazu werden wir in Gespräche gehen."