30.01.2019, 14:15 Uhr

Regierungsflieger defekt: Steinmeier sitzt in Äthiopien fest

Wegen eines Defekts am Regierungsflieger "Theodor Heuss" kann Bundespräsident Steinmeier nicht wie geplant von Äthiopien nach Berlin zurückfliegen. An dem technischen Problem der A 340 werde mit Hochdruck gearbeitet, hieß es in Addis Abeba.