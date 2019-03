Merkel offen für Brexit-Aufschub – unter einer Bedingung

Vormittags im Bundestag, ab dem Nachmittag dann in Brüssel. Der lange Tag von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) begann in Berlin mit einer Regierungserklärung, unmittelbar vor dem EU-Gipfel, bei dem Theresa May erneut in Sachen Brexit-Aufschub vorstellig werden wird.

Merkel stellt Bedingung für Brexit-Aufschub

Merkel will dem britischen Wunsch nach einem Brexit-Aufschub nur unter Bedingungen entgegenkommen:

"Diesem Wunsch können wir im Grundsatz entsprechen, wenn wir in der nächsten Woche ein positives Votum zu den Austrittsdokumenten im britischen Parlament bekommen würden." Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)

Zudem müsse bei der von London geforderten Verschiebung des Austrittsdatums vom 29. März auf den 30. Juni darauf geachtet werden, dass die Europawahl Ende Mai rechtens bleibe. Merkel kündigte an, dass es einen EU-Sondergipfel geben könnte, falls Premierministerin Theresa May in der kommenden Woche erneut bei der Ratifizierung des Austrittsvertrages im Unterhaus scheitern sollte. In die gleiche Kerbe hatte EU-Ratschef Donald Tusk am Vortag ebenfalls geschlagen. Merkel bekräftige erneut, einen ungeregelten Brexit vermeiden zu wollen.

Hofreiter warnt vor Auswirkungen auf die EU

In der anschließenden Debatte warnte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter davor, dass das britische Chaos beim Austrittsprozess auf die EU übergreife. Deshalb sei eine Verlängerung des Austrittstermins genau zu regeln, insbesondere mit Blick auf die Europawahl am 26. Mai. AfD-Fraktionschef Alexander Gauland forderte die Bundeskanzlerin auf, das Brexit-Paket nochmals aufzuschnüren. Sie solle den Briten mehr Zeit für den Austrittsprozess und Übergang einräumen. Jedes Volk, jeder Staat habe das Recht, aus Verträgen auszusteigen, wenn es sie nicht mehr für richtig halte.

Spannung vor dem EU-Gipfel in Brüssel

Ab Nachmittag wird Theresa May ihren 27 Kollegen auf dem EU-Gipfel in Brüssel ein weiteres Mal ihre Position erläutern und um einen Aufschub des Brexit bitten. Anschließend wird ohne sie beraten. Beim Abendessen darf die britische Regierungschefin dann wieder dabei sein.