Regierungsbefragung: Der Kanzler steht Rede und Antwort

Die Kanzlerbefragung ist seit 2019 ein parlamentarisches Ritual, das in der Regel drei Mal im Jahr stattfindet: vor Ostern, vor der Sommerpause und vor Weihnachten. Olaf Scholz weicht von dieser Terminvorgabe ab, weil er gleich zu Beginn seiner Kanzlerschaft Rede und Antwort stehen will - aus Respekt vor dem Parlament, wie es hieß. So stellt er sich heute Mittag den Fragen der Abgeordneten.

Es ist davon auszugehen, dass das brisante Thema Corona-Impfpflicht eine Rolle spielen wird. In der Debatte darum war Kanzler Scholz zuletzt unter Druck geraten.

Mehr Aufmerksamkeit für das Parlament

Die regelmäßige Kanzlerbefragung war im Februar 2019 durch eine Änderung der Bundestags-Geschäftsordnung eingeführt worden - genau genommen war es damals natürlich eine Kanzlerinnenbefragung. Zuvor war es üblich, dass sich jeweils eine Ministerin oder ein Minister am Mittwoch für eine Stunde den Fragen der Abgeordneten stellte. Mit der Befragung der Kanzlerin oder des Kanzlers wollten die Fraktionen der Fragestunde zu mehr Aufmerksamkeit und Attraktivität verhelfen.

Bisweilen ein recht zähes Ritual

Diese Hoffnung erfüllte sich bisher nicht immer. Wie attraktiv die Veranstaltung tatsächlich ist, hängt - so zeigten es die Befragungen der damaligen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) - von der Qualität der Fragen ab, die sich die Abgeordneten einfallen lassen. In der Praxis nutzten Abgeordnete das Fragerecht eher für eigene ausführliche Redebeiträge, statt die Kanzlerin zu Wort kommen zu lassen. Die Befragungen fielen daher bisweilen recht zahm und bisweilen auch zäh aus.

Thematisch gibt es keine Vorgaben - die Abgeordneten können fragen, was sie wollen. Der Kanzler beginnt die Runde aber mit einem Kurzvortrag zu einem Thema eigener Wahl.

Premiere mit Merkel 2018

Den Anstoß für die regelmäßige Kanzlerbefragung im Bundestag hatten Union und SPD bei der Bildung der großen Koalition 2018 gegeben - ein entsprechendes Vorhaben hielten sie damals in ihrem Koalitionsvertrag fest. Im Juni 2018 stellte sich Merkel dann erstmals den Fragen im Plenum. Die Geschäftsordnung wurde wenige Monate später geändert, um das Format dauerhaft zu etablieren.