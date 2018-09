Regierung will mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen

Bund und Länder wollen gemeinsam die Wohnungsnot bekämpfen. Eine Reihe von Maßnahmen soll helfen, die Lage auf dem Wohnungsmarkt - vor allem in Städten - zu entspannen, so das Ergebnis des Wohngipfels in Berlin.

Mehr Bauland, weniger Bürokratie

Geplant sind unter anderem ein höheres Wohngeld für ärmere Familien, zusätzliches Bauland, Steuerabschreibungen für den Bau von Mietwohnungen und Milliarden für den sozialen Wohnungsbau. Und all das möglichst bald, kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel an: "Schnelligkeit ist eines der zentralen Themen", sagte sie nach dem Gipfeltreffen im Kanzleramt.

Unter anderem sollen demnach 100.000 Sozialwohnungen noch in dieser Legislaturperiode - also bis 2021 - gebaut werden. Der Bund will die Länder dabei mit mindestens fünf Milliarden Euro unterstützen. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) kündigte an, die Regierung wolle die Verfassung ändern, um den sozialen Wohnungsbau auch langfristig mit Bundesmitteln fördern zu können.

Das Ziel: 1,5 Millionen Wohnungen insgesamt

"Wir brauchen viel mehr bezahlbare Wohnungen", sagte Scholz. Kaltmieten von zehn Euro und mehr je Quadratmeter in gefragten Gegenden würden viele Bürger an ihr finanzielles Limit bringen. Durch die neuen Maßnahmen sollen langfristig insgesamt bis zu 1,5 Millionen neue Wohnungen gebaut werden.

Damit die Bauwirtschaft das auch schafft, soll ihr den Plänen zufolge die Arbeit erleichtert werden. Die Bundesländer wollen sich laut Innen- und Bauminister Horst Seehofer auf eine Musterbauordnung verständigen: Sie soll dafür sorgen, dass es in Zukunft weniger Bürokratie gibt.

Seehofer sprach von einem "starken Signal für die Wohnraumoffensive". Ziel sei es, durch ein größeres Angebot die Preise auf dem Wohnungsmarkt zu senken.

Kritik vom Mieterbund, Lob vom Baugewerbe

Zu dem Wohngipfel im Kanzleramt waren rund einhundert Vertreter von Bund und Ländern, Baubranche, Kommunal- und Berufsverbänden und Mieterverbänden gekommen.

Der Deutsche Mieterbund sprach von einer Veranstaltung mit Symbolcharakter. "In der Sache aber hat der Wohngipfel aus unserer Sicht wenig Neues gebracht", erklärte Bundesdirektor Lukas Siebenkotten.

"Die Richtung stimmt", teilte hingegen der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes mit. Jetzt gehe es allerdings darum, die Beschlüsse möglichst schnell auch umzusetzen.