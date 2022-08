Regierung will am Gaspreis drehen: Ökonomen üben Kritik

Commerzbank-Volkswirt: Gasumlage senkt Inflation

Scholz hatte zuvor verkündet, die Mehrwertsteuer auf Gas bis zum März 2024 von 19 auf sieben Prozent zu senken, um die Bürger zu entlasten. Das soll Regierungskreisen zufolge ab Oktober gelten. "Dadurch wird die Inflation schätzungsweise um knapp 0,3 Prozentpunkte niedriger ausfallen", sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer.

"Für Oktober und November erwarten wir nicht mehr eine Inflation deutlich über neun Prozent, sondern um neun Prozent." Es sei zwar gut, dass der Staat nicht an der Gasumlage verdienen wolle, sagte Krämer. "Allerdings hätte er größere Anreize zum Gassparen geschaffen, wenn er die Bürger nicht über den Gaspreis, sondern über direkte Zahlungen entlastet hätte."

Experte: Gasumlage erinnert an Tankrabatt

Auch der Chefvolkswirt der DZ Bank, Michael Holstein, bewertet die Maßnahme ähnlich. "Eine finanzielle Entlastung der Bürger ist zwar gut für das Portemonnaie und damit positiv für die Konjunktur", sagte Holstein. "Andererseits sollten teure Energiekosten zum Sparen anregen und nicht durch den Staat gesenkt oder gedeckelt werden."

Diese Vorgehensweise erinnere damit an den teuren Tankrabatt, der am Ende nicht für genug Entlastung gesorgt hat. Besser wäre es, Haushalte mit geringerem Einkommen gezielt und direkt zu helfen. "Dafür ist die soziale Marktwirtschaft insbesondere in Krisenzeiten da."

Habeck: Unternehmen sollen Entlastung weitergeben

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck dringt indes darauf, dass die angekündigte Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas weitergegeben wird. "Ich erwarte von den Unternehmen, dass sie diese Senkung 1:1 an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergeben", erklärte Habeck in Berlin.

Das grundlegende Anliegen von Scholz, die Endverbraucher zu entlasten, begrüßt Habeck. "Es war immer klar: Wir wollen nicht, dass die Menschen noch zusätzlich durch die Mehrwertsteuer auf die Gas-Umlagen belastet werden. Da eine direkte Steuerbefreiung europarechtlich nicht möglich ist, ist eine vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas folgerichtig." Damit es einfach sei und die Verbraucher schnell erreiche, sei die Absenkung auf sieben Prozent sinnvoll. "Das kompensiert auch andere Kosten, die über höhere Umlagen anfallen."

Senkung der Mehrwertsteuer reicht nicht

Die Senkung der Mehrwertsteuer sei aber nur ein Schritt. "Es wird ein drittes Entlastungspaket geben, um den großen Druck, der auf vielen Menschen und Unternehmen lastet, zu senken. Dieser Druck ist umso größer, je weniger Einkommen man hat." Zielgenauigkeit sei hier wichtig.

"Auch ein Teil der Unternehmen spürt die Auswirkungen der Energiekrise enorm, gerade auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen", so Habeck. Entsprechende Hilfsprogramme sollten verlängert und wenn nötig angepasst werden.

mit Material von dpa und reuters