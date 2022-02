Regensburger Ukraine-Expertin warnt vor militärischem Konflikt

Cindy Wittke vom Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung in Regensburg erachtet das Risiko für einen militärischen Konflikt an der ukrainischen Grenze als "sehr, sehr hoch". Die Leiterin der politikwissenschaftlichen Forschungsgruppe des Instituts sagte dem BR, Putin hätte am Montag offen die Existenz der Ukraine als souveränen Staat infrage gestellt. "Wir sehen damit nicht nur das Potential für einen Übergriff auf diese beiden Territorien (Anm.: die Volksrepubliken Donezk und Luhansk), sondern auch das Potential für einen Übergriff auf die Gesamtukraine", sagte Wittke wörtlich.

Dialog weiterführen

Um eine militärische Eskalation zu vermeiden, müssten der Dialog zu Russland aufrechterhalten werden und Gespräche stattfinden, sagt die Wissenschaftlerin. Putin erachte indes das Minsker Abkommen und damit auch das Normandie-Format, also den Dialog mit Deutschland und Frankreich für gescheitert. Es werde deutlich, dass Putin "auf Augenhöhe" mit den USA verhandeln wolle.

Harte Sanktionen als Option

Die russische Anerkennung der Volksrepubliken Luhansk und Donezk deutet die Expertin als bewusste Handlung im Vorfeld eines möglichen, bevorstehenden Gipfels mit US-Präsident Joe Biden. Putin habe sozusagen die Verhandlungsmasse und den politischen Druck erhöht. Eine andere Möglichkeit, Russland zu Verhandlungen zu bewegen, sind laut Wittke besonders harte Sanktionen. Diese seien jedoch auch mit hohen Kosten für den Westen verbunden. "Jedes Format des politischen Dialogs wird kein gemütliches Format", sagte Wittke.

Besorgnis um Menschen in Odessa

Besorgt wegen der Lage in der Ukraine zeigte sich am Dienstag Regina Tulchinska, die Präsidentin des internationalen Freundeskreises "Odessa-Haus in Regensburg e.V.". Die Menschen vor Ort hätten Angst, seien aber gleichzeitig entschlossen "ihre Heimatstadt zu verteidigen", sagte Tulchinska zum BR. Zwischen Regensburg und Odessa, der drittgrößten Stadt in der Ukraine, besteht seit 1990 eine Städtepartnerschaft.