09.01.2019, 13:27 Uhr

Regensburger Flüchtlingsschiff darf in Malta anlegen

Aufatmen bei der Regensburger Flüchtlingshilfsorganisation Sea-Eye: ihr Rettungsschiff mit 17 Migranten an Bord darf in Malta anlegen. Auch dem Berliner Schiff "Sea-Watch 3", mit 32 Flüchtlingen an Bord, wurde eine entsprechende Genehmigung erteilt.