Bayern strenger: Regel-Flickenteppich auch beim Teil-Lockdown

Einheitliche Regeln für ganz Deutschland im Kampf gegen Corona - das hat Markus Söder immer wieder angemahnt. Und so ist der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef auch voll des Lobes über den deutschlandweiten Teil-Lockdown, der seit 2. November in Kraft ist. In seiner Regierungserklärung Ende Oktober sprach Söder von einem "einheitlichen, klaren und (...) für alle Bürgerinnen und Bürger verständlichen Konzept", das über Parteigrenzen hinweg mitgetragen werde.

Ein Blick auf die Bestimmungen in den einzelnen Bundesländern zeigt aber: Wirklich bundesweit einheitlich, klar und verständlich sind die Regelungen nicht immer. In vielen Details, aber auch bei zentralen Punkten, gibt es von Land zu Land recht unterschiedliche Vorgaben. Ja, es gelten bundesweit Kontaktbeschränkungen und Veranstaltungsverbote. Und doch bleibt Deutschland in mehreren Bereichen ein Corona-Flickenteppich.

Bundesweite Vorgaben ohne rechtliche Bindung

Bund und Länder hatten sich am 28. Oktober auf gemeinsame Maßnahmen im Anti-Corona-Kampf geeinigt. Diese Beschlüsse sind aber im Grunde nur eine Absichtserklärung. Was konkret gilt, legt jedes Bundesland für sich fest.

Ähnlich ist die Ausgangslage bei der in dieser Woche aktualisierten Muster-Quarantäneverordnung des Bundes: Sie zeigt einheitliche Leitlinien auf - doch es fällt in die Zuständigkeit der Länder, Quarantäne-Vorschriften für Ein- und Rückreisende aus Risikogebieten außerhalb Deutschlands zu erlassen. Und dann gibt es noch die "Nationale Teststrategie" für Corona-Tests in Deutschland - auch sie lediglich mit empfehlendem Charakter.

Söder war - trotz seiner Forderungen nach einem einheitlichen Vorgehen - im Frühjahr und Sommer immer wieder mit einzelnen Maßnahmen vorgeprescht. Auch jetzt weicht Bayern von allen drei bundesweiten Grundlagendokumenten in einigen Punkten ab.

Kontaktbeschränkungen in Bayern besonders streng

Eines der Herzstücke des bundesweiten Teil-Lockdowns sind die Kontaktbeschränkungen, auf die sich die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verständigt haben. Gewisse Grundlinien der Beschlüsse gelten zwar überall in Deutschland, trotzdem gibt es von Land zu Land zum Teil signifikante Unterschiede.

Im Bund-Länder-Beschluss vereinbart war, dass der Aufenthalt "in der Öffentlichkeit (...) nur mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes jedoch in jedem Falle maximal mit 10 Personen gestattet" sein soll.

Während beispielsweise Brandenburg, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen das so in ihre Verordnungen geschrieben haben, ging Bayern einen Schritt weiter - ungeachtet Söders Ankündigung, die Bund-Länder-Einigung "eins zu eins umzusetzen". Denn im Freistaat gilt die Kontaktbeschränkung nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch in privaten Wohnungen und Gärten.

Private Treffen: Ausnahmen in anderen Bundesländern

Beschränkungen für den privaten Bereich haben zwar auch andere Bundesländer erlassen - zum Teil aber mit weniger strikten Regeln als Bayern. Zum Beispiel in Baden-Württemberg: "Verwandte in gerader Linie sind von der Beschränkung, dass sich nur Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen ausgenommen. Jedoch dürfen auch hier nicht mehr als zehn Personen zusammenkommen", schreibt die grün-schwarze Landesregierung auf ihrer Internetseite. Derweil dürfen sich in Niedersachsen - anders als in Bayern - Kinder unter zwölf Jahren aus mehreren Haushalten zum Spielen treffen.

In Sachsen, im Saarland und in Schleswig Holstein beispielsweise wird zwischen dem öffentlichen und privaten Raum unterschieden. In der Öffentlichkeit gilt dort die Bund-Länder-Einigung, im Privaten andere Regeln. Im Saarland dürfen die Bewohner einer Privatwohnung zuhause maximal fünf weitere Personen aus einem anderen Haushalt empfangen - oder maximal fünf Verwandte aus mehreren Haushalten. Noch ein wenig anders hat es Sachsen geregelt: Hier dürfen sich im Privaten maximal zehn Personen aus zwei Haushalten treffen - oder höchstens fünf Menschen aus mehreren Haushalten.

In Schleswig-Holstein gilt im privaten Raum: maximal zehn Menschen - ohne Festlegung auf eine bestimmte Anzahl von Haushalten. Mecklenburg-Vorpommern, das ähnlich strenge Kontaktbeschränkungen im Privaten wie Bayern hat, erlaubt zumindest für Trauungen einen Teilnehmerkreis von zehn Personen aus beliebig vielen Haushalten, für Beisetzungen sogar 20 Personen.

Bei den Trauerfeiern wiederum ist Bayern weniger streng - hier richtet sich die Teilnehmerzahl wie bei Gottesdiensten nach der Anzahl der vorhandenen Plätze, bei der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann.

Geschlossene Kultur- und Freizeitstätten - auch hier Unterschiede

Bund und Länder haben sich darüber hinaus darauf verständigt, dass im November Kultur- und Freizeiteinrichtungen geschlossen werden. Auch diesen Beschluss legen die Länder zum Teil unterschiedlich aus. Während in Bayern sämtliche Kulturstätten geschlossen sind, ist in NRW zumindest der "Betrieb von Autokinos, Autotheatern und ähnlichen Einrichtungen zulässig, wenn der Abstand zwischen den Fahrzeugen mindestens 1,5 Meter beträgt". Auch in Baden-Württemberg und Brandenburg dürfen Autokinos weiter Autos (samt Insassen) empfangen.

In Sachsen-Anhalt wiederum wird ausdrücklich die Schließung von Autokinos angeordnet, dafür ist im Gegensatz zu fast allen anderen Bundesländern im November der Unterricht an Tanz- und Ballettschulen erlaubt - wenn die Abstands- und Hygieneregelungen eingehalten und die Tanzpartner nicht gewechselt werden.

Alkoholkonsum: Hessen besonders streng

Die Frage, welche Städte zur Corona-Eindämmung Alkoholverbote an öffentlichen Plätzen aussprechen, ist bundesweit nicht einheitlich geregelt. Angesichts des nahenden Winters nimmt diese Frage zwar aktuell keinen großen Raum ein. Im Sommer aber drängte die Staatsregierung trotz viel Kritik bei Bayerns Städten und Kommunen auf einen möglichst strengen Kurs.

Auch derzeit gilt in einigen bayerischen Städten an bestimmten Orten ein Verbot, Alkohol zu konsumieren, etwa in München oder Würzburg. Noch strenger ist es in Hessen: Dort ist der Alkoholkonsum im öffentlichen Raum grundsätzlich von 23 bis 6 Uhr untersagt.

Beim Verkauf alkoholischer Getränke, zum Beispiel an Tankstellen oder durch Lieferdienste, ist Bayern strenger als manch anderes Bundesland. Während aktuell im gesamten Freistaat zwischen 22 und 6 Uhr ein Verkaufsverbot herrscht, kann man etwa im Saarland, in Nordrhein-Westfalen oder Schleswig-Holstein noch bis 23 Uhr ein Feierabendbier für unterwegs oder andere alkoholische To-Go-Getränke kaufen. Dagegen enthalten die Verordnungen in Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern gar keine Alkoholverkaufsverbote.

Maskenpflicht für Grundschüler im Unterricht

Inwiefern an Schulen eine Maskenpflicht gilt, ist ebenfalls nicht bundesweit geregelt oder empfohlen. Hier unterscheiden sich die Bundesländer teils deutlich. So müssen in Bayern aktuell Schüler an allen Schularten inklusive Grundschulen auch im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

In Baden-Württemberg gilt das für Grundschüler nicht – genauso wenig wie in Niedersachsen. Und dort gilt im Vergleich zu Bayern an den Schulen noch eine Besonderheit: "Bleiben die Schülerinnen und Schüler einer sogenannten Kohorte unter sich (...) kann auch außerhalb der Unterrichtsräume auf die Maske verzichtet werden", heißt es auf der Webseite der niedersächsischen Staatskanzlei.

Auch bei Präsenzveranstaltungen an Universitäten oder Hochschulen gibt es große Unterschiede. Während Seminare und Vorlesungen vor Ort in Bayern teils mit bis zu 200 Teilnehmern möglich sind, sind etwa in Baden-Württemberg im November Präsenzveranstaltungen an Hochschulen und Akademien verboten.

Bayerische Testpflicht für Grenzpendler

Bei der bayerischen Einreise-Quarantäneverordnung geht Bayern über die Musterverordnung des Bundes hinaus. Wer als Berufspendler regelmäßig in ein Nachbarland – in der Regel also Tschechien oder Österreich – fährt, muss derzeit jede Woche einen Corona-Test machen. Von dieser Testpflicht ausgenommen sind etwa Soldaten aus NATO-Staaten oder hochrangige Diplomaten.

In Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und im Saarland gibt es eine solche wöchentliche Testpflicht für Grenzpendler in der Quarantäneverordnung nicht.

In allen Bundesländern gilt: Bei Menschen, die beruflich reisen, ist die Quarantänepflicht unter bestimmten Voraussetzungen aufgehoben.

Bayerischer Alleingang bei der Teststrategie

Auch bei der bayerischen Corona-Teststrategie weicht die Staatsregierung deutlich von den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts ab. Während die dortigen Experten zum Beispiel symptomlose Kontaktpersonen von Infizierten nicht automatisch testen lassen wollen, hält Bayern an seinen "kostenlosen Tests für Jedermann" fest - unabhängig von den Symptomen. Die Staatsregierung will künftig lediglich vermehrt auf Schnelltests setzen.