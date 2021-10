Reform mit Handbremse? Papst startet synodalen Prozess

Synodaler soll die Kirche werden, so steht es im Vorbereitungsdokument dieser Weltsynode. Das heißt: alle Gläubigen sollen beteiligt werden. Deshalb findet in Rom nur der Auftakt statt, ab dem nächsten Wochenende soll das Thema an der Basis diskutiert werden. In den einzelnen Diözesen. "Wir bilden kein Diözesanparlament, wir machen keine Studie über dieses oder jenes, nein: wir gehen einen Weg des gegenseitigen Zuhörens und des Hörens auf den Heiligen Geist, des Diskutierens und auch des Diskutierens mit dem Heiligen Geist, was eine Form des Betens ist," so Papst Franziskus.

Papst gegen Kirchenparlament und Mehrheitsbeschlüsse

Der Papst will kein Kirchenparlament, er hält nicht viel von Mehrheitsbeschlüssen. Da unterscheidet sich der Synodale Weg des Papstes deutlich von dem Reformprozess der katholischen Kirche in Deutschland, der ebenfalls ein "Synodaler Weg" ist. Auch inhaltlich sind die beiden Veranstaltungen grundverschieden.

Dem Papst geht es eher um methodische Fragen: Wie können wir gemeinsam Kirche gestalten? In Deutschland stehen konkrete, inhaltliche Fragen im Vordergrund, zum Beispiel: Welche Rolle können Frauen in der Kirche spielen? Soll die Amtszeit von Bischöfen begrenzt werden? Das sind laut Georg Bätzing, Vorsitzender der Bischofskonferenz, keine speziell deutschen Fragen: "Die Frage von Macht und Gewaltenteilung in der Kirche. Die Frage des Einbezugs von Frauen auf allen. Das sind keine Fragen, die nur wir in Deutschland bearbeiten, sondern die sind in weiten Teilen insbesondere der westlichen Welt auf dem Tisch und suchen nach Antworten."

Synodaler Weg: Rom sieht mit Sorge auf Deutschland

In Rom beobachtet man den Synodalen Weg in Deutschland dennoch mit Sorge. Papst Franziskus hat die Katholiken in Deutschland in einem Brief vor einem Sonderweg gewarnt. Bei der Versammlung des Synodalen Wegs am vergangenen Wochenende in Frankfurt fanden etliche Reformvorschläge dennoch große Mehrheiten. Unter anderem sollen die Gläubigen ein Mitspracherecht bei Bischofswahlen erhalten. Das riecht für viele im Vatikan verdächtig nach Reformation 2.0. Papst Franziskus sieht es im Interview mit einem spanischen Radiosender nicht ganz so dramatisch. "Ich würde nicht zu tragisch werden. Viele der Bischöfe, mit denen ich gesprochen habe, sind nicht böswillig. Es ist ein seelsorgerischer Wunsch, aber er berücksichtigt einige Dinge nicht, die ich in dem Brief erklärt habe."

Unverständnis auf beiden Seiten

Das Unverständnis beruht auf Gegenseitigkeit. Viele an der Kirchenbasis in Deutschland sind enttäuscht und verärgert, dass Papst Franziskus die umstrittenen Erzbischöfe Woelki und Heße im Amt belassen hat. Ist man sich im Vatikan bewusst, wie dramatisch die Krise der Kirche in Deutschland ist? Der Würzburger Bischof Franz Jung hat da seine Zweifel: "Ich weiß nicht, ob die Dramatik der Situation in Rom angekommen ist. Da habe ich meine Zweifel. Die ja nicht nur die deutsche Bischofskonferenz betrifft, sondern viele nationale Bischofskonferenzen. Da ist mir nicht immer klar, ob die Dramatik angekommen ist. Andererseits fordert der Papst ja dazu auf, die synodalen Erfahrungen, die Bischofskonferenzen machen, auch in diesen römischen Prozess einzuspielen."

Wo und wie das geschieht, ist noch offen. Zum Auftakt der Weltsynode ist kein Vertreter der deutschen Bischofskonferenz oder des Zentralkomitees der deutschen Katholiken in Rom. Auch beim Abschluss bleiben nach jetzigem Stand die Laien außen vor. Im Oktober 2023 soll eine Bischofssynode die Schlüsse aus zwei Jahren Beratung ziehen.