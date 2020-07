Reform der bayerischen Landwirtschaftsverwaltung

Dass die Landwirtschaftsverwaltung reformiert wird, hat Peter Höfler kalt erwischt. Mit seinen beiden Brüdern bewirtschaftet der 43-Jährige knapp vierzig Hektar Obst und Gemüse im Nürnberger Knoblauchsland. Das für Peter Höfler zuständige Landwirtschaftsamt Fürth soll jetzt mit dem in Uffenheim zusammengeführt werden. Davon wusste der Gemüsebauer nichts und ist er ist auch nicht besonders begeistert davon: "Ich bin jetzt, ehrlich gesagt, ein wenig schockiert."

Landwirte brauchen Ansprechpartner vor Ort

Landwirtschaftliche Betriebe, vor allem die familiengeführten, arbeiten tagtäglich eng mit den ortsansässigen Behörden zusammen. Um den Landwirten weiterhelfen zu können, müssen sich die Mitarbeiter der Landwirtschafsämter vor Ort bestens auskennen. Da geht es um Fragen wie den richtigen Umgang mit dem Borkenkäfer, mit Düngeverordnungen, Gewässerrandstreifen oder Umbaupläne am eigenen Betrieb.

Gerade beim Gemüseanbau habe es immer eine gute Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsamt Fürth gegeben, sagt Landwirt Peter Höfler. Da sei das Wissen um die Begebenheiten vor Ort unerlässlich. Die Beamten müssen sich zum Beispiel mit Boden- und Grundwasserverhältnissen auskennen, sie müssen dem Höfler helfen, wenn er bezüglich neuer Produktionsweisen, neuer Sorten oder Schädlingsbefall nicht weiterweiß.

Von Zentralisieren und Rationalisieren hält Höflinger deshalb nichts. "Wir sind jetzt ein spezielles Gemüsebaugebiet, das kann man gar nicht vergleichen mit einer reineren Ackerbauregion." Der Landwirt kann sich nur schwer vorstellen, dass diese Qualität bei einer Zusammenlegung mit dem Amt in Uffenheim erhalten bliebe. "Wir wollen ja eigentlich Verbesserungen und nicht rückwärtsgewandt handeln."

Staatsregierung: Chefposten werden aufgelöst, dafür mehr Beratung

Die Landwirtschaftsverwaltungsreform sieht vor, insgesamt 30 Ämter zusammenzulegen zu 15 Verbünden. Ab Oktober 2020 wird es in Bayern dann noch 32 anstatt bisher 47 Landwirtschaftsämter geben. Laut der Bayerischen Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) betrifft die Zusammenlegung vor allem die Behördenleitung. Fünfzehn Amtsleiterposten werden aufgelöst, dafür soll es mehr Beratung vor Ort geben, so die Ministerin.

"Der Landwirt hat wieder viel bessere Möglichkeiten an seinem Amt genau den Berater vorzufinden, den er ganz explizit für seine Fachbereiche braucht. Es wird ganz explizit die Beratung zurückverlagert." Michaela Kaniber, CSU, Bayerische Landwirtschaftsministerin

An jedem Amt soll es beispielsweise künftig ein Wissens- und Informations-Transfer-Team (WIT-Team) geben. Mit dieser neuen Struktur lasse sich laut der Staatsregierung die Wirtschaftlichkeit in den Ämtern verbessert werden. Zwar würden einige Ämter zusammengeführt, die Standorte vor Ort sollen jedoch alle erhalten bleiben.

Schließung von Landwirtschaftsschulen - Bauernverband überrascht

Der Bayerische Bauernverband zeigte sich überrascht von diesem Vorhaben. Laut dem Nürnberger Geschäftsführer Jochen Loy sei es zwar positiv, wenn die Maßnahmen zu einem schnelleren Agieren bei den Ämtern führen, aber Ansprechpartner vor Ort dürften nicht wegbrechen. Was Loy skeptischer sieht, ist die geplante Schließung von sieben Landwirtschaftsschulen. Eine fundierte Ausbildung von jungen Landwirten und Betriebsnachfolgern sei elementar, so Loy.

Die Staatsregierung möchte die sieben Schulen dennoch schließen, weil es schlicht zu wenig Schüler gebe. Es sei ein Trend, der sich bei der Jugend abzeichne, dass junge Menschen sich lieber spezialisieren und ein Hochschulstudium machen. Die klassische Landwirtschaftsschule würde „nicht mehr so gerne besucht“, so de Ministerin. Auch der Bayerische Oberste Rechnungshof hatte in der Vergangenheit die zu geringe Auslastung der Landwirtschaftsschulen angemahnt.

Kritik an Reformplänen aus Landshut

Betroffen ist beispielsweise die Schule in Landshut. Dem hiesigen Landrat Peter Dreier (Freie Wähler) passt das gar nicht. Seit Jahren insistiere und investiere der Landkreis in die Errichtung eines Grünen Zentrums, welches alle landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Einrichtungen bündeln würde. Für die landwirtschaftlich geprägte Region Landshut wäre das ein "starkes Signal", so Dreier.

"Wenn aber jetzt beispielsweise der Sitz des Landwirtschaftsamtes nicht mehr in Landshut sein sollte oder nur noch die Hauswirtschaftsschule verbleibt, dann haben wir natürlich eine deutliche Schwächung für unsere landwirtschaftliche Region und mit solchen Maßnahmen und Reformen wird so etwas natürlich in Frage gestellt." Peter Dreier, Freie Wähler, Landrat Landkreis Landshut

Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber kündigte an, sie wolle sich weiterhin für mehr Regionalität in der Landwirtschaft und Fleischerzeugung kämpfen. Die derzeitigen Diskussionen zeigten, wie wichtig es sei, dass Bayern den Weg der regionalen Strukturen gehe.