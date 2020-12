Paket-Boom wegen Corona: Fristen für Weihnachtspackerl

Corona schränkt Begegnungen an Weihnachten ein - wer trotzdem Geschenke an die Frau oder an den Mann bringen will und sie deshalb verschickt, der muss sich sputen. Die meisten Paketdienstleister setzen Fristen, bis wann Pakete bei ihnen abgeliefert müssen, damit sie noch pünktlich für Heiligabend geliefert werden.

Boomzeit für Paketdienstleister

Weihnachten bedeutet jedes Jahr Stress für Paketzusteller. Durch die Corona-Pandemie aber verschärft sich die Situation nochmals. Die Zahl der Sendungen wird, davon gehen die Paketdienste aus, um 15 bis 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr zunehmen – und schon 2019 war die Zahl der Paketsendungen kräftig gewachsen. Kein Wunder, dass die Unternehmen tausende neue Sortierer und Paketboten eingestellt, Fahrzeuge angeschafft und in Sortieranlagen investiert haben.

Termine für die Lieferung an Heiligabend

Fast alle Paketdienstleister geben für nationale Privatkundenpakete eine Deadline an, bis zu denen Pakete aufgegeben werden sollten, damit sie eine realistische Chance haben, an Heiligabend unterm Christbaum zu liegen.

Bei DHL ist das Samstag, der 19.12., 12 Uhr. Wer bei Hermes Pakete bis zum 21.12. abgibt, dem garantiert die Firma einen ersten Zustellversuch bis Heiligabend. DPD und GLS setzen den 22.12. als Frist, und der Paketdienstleister GO nennt den 23.12.

Wer später abgeben möchte, muss teurere Express-Dienste in Anspruch nehmen. Auch bei fristgerechter Abgabe kann übrigens – bis auf Hermes – kein Paketdienstleister eine rechtzeitige Lieferung garantieren - gerade im Winter kann auch das Wetter dem Transport einen Strich durch die Rechnung machen.

Tipps fürs Packerl-Packen

Wer als Kunde selbst etwas dazu beitragen will, dass seine Sendung problemlos ankommt, für den gibt es ein paar Tipps: