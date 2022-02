Rechtsstaatlichkeit: EuGH weist Klagen von Polen und Ungarn ab

Die Regelung zum Schutz des Rechtsstaats sei auf einer geeigneten Rechtsgrundlage erlassen worden, urteilte der Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg. Das im vergangenen Jahr eingeführte Instrument sieht die Möglichkeit vor, bei Rechtsstaatsverstößen EU-Gelder zu kürzen, wenn deren Missbrauch droht. (Az. C-156/21 und C-157/21)

Es können Zahlungen gekürzt oder Mittel aus dem Strukturfonds eingefroren werden. Möglich sind solche Sanktionen, wenn Mitgliedstaaten gegen rechtsstaatliche Grundwerte wie die Unabhängigkeit der Justiz verstoßen und sich die Verstöße negativ auf die finanziellen Interessen der EU auswirken.

Niederlage für die Regierungen Duda und Orban

Die nationalkonservativen Regierungen von Ungarn und Polen liegen seit langem mit der EU-Kommission überkreuz. Besonders in der Kritik steht der Umgang der Regierungen mit der Justiz, der Zivilgesellschaft, den Medien und den Wissenschaften.

Der EuGH hatte mehrfach - zuletzt im November - Teile der polnischen Justizreform für unrechtmäßig erklärt. Auch zwei ungarische Gesetze verstoßen gegen EU-Recht.

Probezeit für den neuen EU-Rechtsstaatsmechanismus

Der Rechtsstaatsmechanismus trat bereits zu Beginn des vergangenen Jahres in Kraft, nachdem das EU-Parlament die bloße "Beobachtung" der Rechtsstaatlichkeit nach Artikel 2 EU-Vertrag ohne konkrete Sanktionsmöglichkeit als unwirksam erkannt hatte.

Die Regelung wurde aber noch nicht angewandt. Die Mitgliedsstaaten hatten sich darauf geeinigt, die EuGH-Entscheidung abzuwarten. So sieht es auch eine Einigung der Staats- und Regierungschefs vom Sommer 2020 vor, mit der man die Regierungen in Budapest und Warschau dazu gebracht hatte, ihre Blockade wichtiger EU-Haushaltsentscheidungen aufzugeben.

Wie verhält sich die EU-Kommission?

Damit liegt der Ball nun eindeutig im Feld der EU-Kommission. Das EU-Parlament hatte Kommissionschefin Ursula von der Leyen schon in der Vergangenheit ein allzu zögerliches Verhalten vorgeworfen. Ob die EU-Kommission den Mechanismus nun auslöst, ist dennoch unklar.

Zum einen muss sie unter Berücksichtigung des Urteils noch die Leitlinien zur Anwendung des Instruments fertigstellen. Hinzu kommen politische Erwägungen: Polen ließ zuletzt vorsichtige Signale einer Annäherung an Brüssel erkennen. In Ungarn steht Anfang April die Parlamentswahl an; mit dem neuen Oppositionsführer Péter Márki-Zay hat Victor Orban erstmals seit langem einen chancenreichen Gegenkandidaten. Die EU-Kommission könnte davor zurückschrecken, den Rechtsstaatsmechanismus schnell auslösen, damit dies nicht als Einmischung in den Wahlkampf interpretiert werden kann.

Rechtsstaatlichkeit: Die Definition der EU

"Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet." zit. nach: Vertrag über die Europäische Union, Titel I: Gemeinsame Bestimmungen, Artikel 2