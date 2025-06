Rechtspopulist Wilders lässt niederländische Regierung platzen

Dieser Artikel wird weiter aktualisiert.

Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders steigt mit seiner rechtspopulistischen Partei PVV wegen eines Streits um die Migrationspolitik aus der Regierungskoalition aus. "Keine Unterschrift für unsere Asylpläne. Die PVV verlässt die Koalition", erklärte Wilders am Dienstag im Onlinedienst "X". Die Entscheidung dürfte zu Neuwahlen in den Niederlanden führen, die Vier-Parteien-Koalition ist am Ende.

Zuvor hatte das über Asylfragen zerstrittene niederländische Regierungsbündnis keine Einigung gefunden. Wilders hatte seine Koalitionspartner in der vergangenen Woche aufgefordert, einen Zehn-Punkte-Plan zu unterzeichnen, der unter anderem vorsieht, die Grenze von der Armee bewachen zu lassen und alle Asylsuchenden abzuweisen. Seine Geduld sei nach monatelangen Gesprächen und nur wenigen Maßnahmen der Koalition im Kampf gegen die Migration zu Ende.

Scharfe Kritik von Wilders' Koalitionspartnern

Die Vorsitzenden der anderen Koalitionsparteien hatten Wilders aufgefordert, konkrete Vorschläge für eine Änderung des Koalitionsvertrages vorzulegen. Außerdem kritisierten sie seine wiederholten Drohungen, die Regierung platzen zu lassen. "Wenn es Ihr Ziel ist, die Dinge in die Luft zu jagen, dann sagen Sie es einfach", sagte die Chefin der rechtsliberalen VVD, Dilan Yesilgöz.

Die Vorsitzende der populistischen Bauer-Bürger-Bewegung, Caroline van der Plas, stichelte: "Die Niederlande mögen keine Drückeberger." Wilders hatte schon im Februar mit einem Ausstieg aus der Regierung gedroht, falls zwei Gesetzesentwürfe zur Begrenzung des Asylrechts nicht verabschiedet würden. Anschließend machte er damals jedoch einen Rückzieher.

