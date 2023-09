Rechtsextremistische Vereinigung "Die Artgemeinschaft" verboten

Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Bundesinnenministerin Faeser hat die rechtsextremistische Gruppe "Die Artgemeinschaft" verboten. Polizisten durchsuchten am Morgen Wohnungen von 39 Vereinsmitgliedern und Räumlichkeiten der Gruppe in zwölf Bundesländern – auch in Bayern.