Rechtsextremisten drohen auch Claudia Roth mit Ermordung

Nicht nur der Grünen-Politiker Cem Özdemir wird von mutmaßlichen Rechtsextremisten mit dem Tod bedroht, sondern auch seine Parteikollegin Claudia Roth. Dies hat eine Grünen-Sprecherin im Bundestag dem ARD-Hauptstadtstudio bestätigt. Demnach bekam Roth eine E-Mail, in der es heißt: "Sie sind zurzeit Platz zwei auf unserer Abschussliste."

Cem Özdemir hatte bereits Ende Oktober eine Morddrohung erhalten, sein Name stehe ganz oben auf einer Todesliste. Die Zeitungen der Funke Mediengruppe hatten zuerst über die Drohungen berichtet. Demnach steckt ein rechtsextremistisches Netzwerk dahinter. Der Absender der E-Mails an Özdemir und Roth sei die "Atomwaffen Division Deutschland".

Ableger einer rechtsextremen Gruppe aus USA

Eine rechtsextremistische Gruppe "Atomwaffen Division" gibt es in den USA. Das Bundeskriminalamt verwies am Samstag (02.11.2019) allgemein auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linke-Fraktion vom Juli 2018. Darin hieß es, nach vorliegenden Erkenntnissen ergäben sich keine Anhaltspunkte, dass es sich bei der "Atomwaffen Division" um eine terroristische Vereinigung handle. Weiter hieß es: "Die Gefährdung durch extrem rechte und rechtsterroristische Gewalttaten in der Bundesrepublik Deutschland bleibt, auch nach der Ankündigung der Existenz eines deutschen Ablegers der AWD, unverändert auf einem abstrakt hohen Niveau."

Die Zeitungen zitieren aus der ihnen vorliegenden Mail an Özdemir: "Zurzeit sind wir am Planen wie und wann wir Sie hinrichten werden, bei der nächsten öffentlichen Kundgebung? Oder werden sie von uns vor ihrem Wohnort abfangen."

Roth reagiert kämpferisch

Die in Memmingen aufgewachsene Claudia Roth vertritt den Wahlkreis Augsburg/Königsbrunn seit 1998 im Bundestag. Sie sagte den Funke-Blättern: "Die Drohung mag diesmal gegen Cem und mich gerichtet sein, doch sie reiht sich ein in eine lange Liste versuchter Einschüchterungen - gegen Kommunalpolitikerinnen und die Zivilgesellschaft, gegen Jüdinnen und Muslime, gegen Künstlerinnen und Menschen mit Migrationshintergrund." Und weiter: "Wer glaubt, uns mit seinem dumpfen Hass und seiner geschichtsblinden Hetze vom Einsatz für eine vielfältige und weltoffene Gesellschaft abbringen zu können, den muss ich bitter enttäuschen."

Mehrere Bundes-, Landes- und Kommunalpolitiker hatten zuletzt Morddrohungen aus der rechtsextremen Szene erhalten, darunter der Thüringer CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring. Die Bundesregierung hat vor wenigen Tagen ein Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus beschlossen.