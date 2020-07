Rechtsextremismus im KSK: Zeit für Umbau und Reinigung

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr (KSK) nach einer Serie rechtsextremistischer Vorfälle grundlegend umstrukturieren und teilweise sogar auflösen. Bis zum 31. Oktober soll die Elitetruppe Zeit bekommen, sich zu bewähren. Gelingt das nicht, droht die komplette Auflösung.

Zweite Kompanie wird aufgelöst

Die heute verkündeten Maßnahmen der Bundesverteidigungsministerin richten sich zunächst gegen die zweite Kompanie des KSK, in der sich nach den Worten von Kramp-Karrenbauer rechtsextremistische Umtriebe besonders stark festgesetzt haben. Dort herrsche eine Mauer des Schweigens - aus Loyalität und aus Angst. Deshalb soll die zweite Kompanie aufgelöst werden. Alle Soldaten, die an rechtsextremistischen Vorfällen beteiligt waren, sollen das KSK verlassen. Alle übrigen werden auf andere Einheiten verteilt.

KSK bleibt nicht in jetziger Form bestehen

Aber auch das übrige KSK "kann in seiner jetzigen Verfassung nicht bestehen bleiben", so die Verteidigungsministerin. Es müsse von innen heraus verändert und in die Bundeswehr integriert werden. Die Abschottung soll von innen heraus aufgebrochen werden, damit die Mauer des Schweigens durchbrochen wird. Reinigung und Erneuerung sollen von innen stattfinden.

Insgesamt hat eine von der Bundesverteidigungsministerin ins Leben gerufene Arbeitsgruppe 60 Maßnahmen erarbeitet, mithilfe derer die Umstrukturierung des KSK vonstatten gehen soll. Dazu gehört, dass die Ausbildung aus dem KSK ausgegliedert und der Infanterietruppe der Bundeswehr unterstellt wird. Laufbahnen vor allem der Offiziere sollen nicht mehr ausschließlich innerhalb des KSK verlaufen. Ein Rotationssystem wird eingeführt und Führungskräfte müssen auch außerhalb des KSK gearbeitet haben.

Kramp-Karrenbauer fordert außerdem eine Änderung des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes, damit für herausgehobene Positionen eine neue Sicherheitsüberprüfung der Stufe 4 eingeführt werden könne.

Resetknopf oder weitere Konsequenzen

Kramp-Karrenbauer sprach im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen von einem Resetknopf für das KSK. Sie rechne damit, dass bei der Aufarbeitung der Lage auch weitere Fälle zum Vorschein kommen. Sollten aber in der Zukunft neue Fälle dazukommen und sich nichts ändern im KSK, dann werde man über weitere Konsequenzen nachdenken müssen. AKK denkt in diesem Fall offenbar an eine Auflösung des KSK.

Zorn: Reformen bis Juni 2021 umgesetzt

Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, ergänzte, es dauere "viel zu lange", bei Fehlverhalten von KSK-Soldaten personelle Konsequenzen zu ziehen - das müsse sich nun ändern. Bis Juni nächsten Jahres sollen alle Umstrukturierungen umgesetzt sein.

Großteil des KSK vertrauenswürdig

Annegret Kramp-Karrenbauer sprach dem Großteil der Angehörigen ihr Vertrauen aus. In den vergangenen Wochen habe sich gezeigt, dass viele der Frauen und Männer dort auf dem Boden des Grundgesetzes stehen und an einem Umbau des KSK mitarbeiten wollen. Vor allem auf sie will die Bundesverteidigungsministerin setzen.

Das KSK habe darüberhinaus in allen Einsätzen militärische Spitzenleistungen erbracht. Der überwiegende Teil der Frauen und Männer im KSK stehe ohne Wenn und Aber auf dem Boden des Grundgesetzes und vertrete es auch. "Denen sind wir es schuldig, dass wir die Fälle, die aufgefallen sind, und auch alle Strukturen dahinter und die begünstigenden Faktoren aufklären und eine Änderung herbeiführen", so Kramp-Karrenbauer.

Große Teile von Munition und Sprengstoff unauffindbar

Die Analyse der Vorfälle habe nicht nur erbracht, dass das KSK sich in Teilbereichen verselbständigt und sich verfassungsfeindlichem Gedankengut verschrieben habe, sondern es gebe auch nicht einen nicht "hinnehmbarem laxem Umgang mit Material". So seien enorme Mengen von Munition und Sprengstoff nicht mehr auffindbar, so Kramp-Karrenbauer. Ob das von einer schlampigen Verwaltung herrühre, ob das Material bei Einsätzen zurückgelassen worden sei oder ob KSK-Mitglieder Munition und Sprengstoff für andere Zwecke abgezweigt hätten, sei noch unklar.

Brandbrief von KSK-Offizier

Vor zwei Wochen war bekannt geworden, dass ein KSK-Offizier einen Brandbrief an die Verteidigungsministerin geschrieben hatte, dass rechtsextremistische Tendenzen in der KSK von deren Führung "kollektiv ignoriert oder gar toleriert" würden.