Rechtsextremismus beim KSK: Elitesoldat schreibt Brandbrief

In der aktuellen Debatte um strukturellen Rassismus etwa in der Polizei rückt zum wiederholten Mal auch das 1.000 Mann starke Kommando Spezialkräfte (KSK) in den Blick. Ein Brief eines KSK-Hauptmanns an Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) beklagt eine rechtsextreme Grundhaltung in der Truppe, wie der Spiegel berichtet.

Brandbrief: Führung des KSK "offenbar überfordert"

Rechtsextreme Tendenzen innerhalb des KSK würden "kollektiv ignoriert oder gar toleriert", zitiert das Nachrichtenmagazin aus dem Brief des Soldaten. Den Mitgliedern der Einheit werde eingebläut, keine Vorkommnisse zu melden. Der Hauptmann, der seit 2018 dem KSK angehört, warnte demnach auch, der Rechtsextremismus innerhalb der Bundeswehr-Eliteeinheit sei "tiefgreifender und struktureller als derzeit im Ministerium bekannt sein dürfte". Die Führung sei mit einer Aufklärung "offenbar überfordert".

Opposition fordert Aufklärung und sogar Abschaffung des KSK

Nun gerät die Bundesverteidigungsministerin durch die Affäre auch politisch unter Druck. Politiker aus der Opposition fordern umfassende Aufklärung. Die Sicherheitspolitikerin Agnieszka Brugger (Die Grünen) sprach laut Spiegel gar von einer "Stunde der Wahrheit" für Annegret Kramp-Karrenbauer. Verteidigungspolitiker Alexander Neu (Die Linke) wird mit den Worten zitiert: "Als Konsequenz muss das KSK aufgelöst werden."

Verteidigungsministerium will Konsequenzen erarbeiten

Das Verteidigungsministerium bestätigte laut Nachrichtenagentur dpa den Erhalt des Briefes und kommentierte, man fahre eine "Null-Toleranz-Linie gegenüber jedem Fall von Extremismus". "Endlich konnte die Mauer des Schweigens durchbrochen werden. Darauf haben wir mit harter Linie lange hingearbeitet. Jetzt geht es darum, die notwendigen Konsequenzen daraus zu erarbeiten", so die Ministerin.

Kramp-Karrenbauer: Schnell Reformvorschläge für KSK

Im Verteidigungsministerium setzte nicht erst der KSK-Brandbrief einiges in Bewegung. Die Eliteeinheit war schon in der Vergangenheit wiederholt durch rechtsextreme Tendenzen einzelner Mitglieder aufgefallen. Im Mai erst hatte Annegret Kramp-Karrenbauer eine eigene Taskforce zur Reform des KSK gebildet.

Die Arbeitsgruppe des Ministeriums werde bis zur Sommerpause "konkrete Maßnahmen erarbeiten, um in Zukunft schneller, schlagkräftiger und vor allem nachhaltiger in Sachen Extremismus im KSK agieren zu können", hieß es damals aus dem Ministerium.