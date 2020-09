Rechtsextremismus bei der Polizei ist kein neues Phänomen

Die richtigen Fragen sind entscheidend

Der Erfolg einer Studie hänge auch davon ab, welche Fragen gestellt werden dürften, wer den Auftrag bekomme, und wer die Daten auswerten dürfe. Wichtig seien vor allem die richtigen Fragen wie zum Beispiel: "Was ist für euch gute Polizeiarbeit, was zeichnet gute Kollegen aus, ab welcher Stelle würdet ihr eingreifen, wenn ihr etwas Extremistisches hört?" Einfach nach Rassismus oder demokratischer Grundhaltung zu fragen, hält der Polizeisoziologe dagegen für wenig gewinnbringend, denn schließlich hätten ja alle Polizisten einen Eid geschworen und sagen das, "was der Dienstherr auch hören will", so Behr.

Extremismusbeauftragte sinnvoll

Die Einsetzung eines Extremismusbeauftragten ist für Rafael Behr dagegen ein wichtiger Mosaikstein im Kampf gegen Rechtsextremismus bei der Polizei. Auch Supervision, die Möglichkeit für Polizisten, das eigene Handeln zu reflektieren, und anonyme Hinweismöglichkeiten könnten helfen, das Problem in den Griff zu bekommen, so der Polizeiforscher.

"Ich vermute im Übrigen, dass im Moment ganz viele Chats gelöscht werden." Rafael Behr, Polizeisoziologe