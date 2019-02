27.02.2019, 14:13 Uhr

Rechtsextremisten trainieren auf tschechischen Schießplätzen

Deutsche Rechtsextremisten sind in den letzten Jahren mehrmals zu Schießtrainings in Tschechien gewesen. Das ergab eine kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag. Möglich machen das die nicht sehr strengen Waffengesetze in Tschechien.