Festnahmen im rechten Milieu - Razzia auch in Schwaben

Die Bundesanwaltschaft hat zwei Männer festnehmen lassen, die eine rechtsextremistische Vereinigung angeführt haben sollen. Die Polizei schlug in Berlin und im niederländischen Heerlen zu. Außerdem wurden Wohnungen weiterer Verdächtiger durchsucht. Razzien gab es in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und im Saarland. Der Einsatz in Bayern fand in Schwaben statt. Einzelheiten sind noch nicht bekannt.