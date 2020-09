Rechtsextreme Chat-Gruppen bei Polizei in NRW aufgedeckt

Mehreren Polizisten in Nordrhein-Westfalen wird vorgeworfen, rechtsextremistische Hetze in Whatsapp-Chatgruppen verbreitet zu haben. In einer Razzia sind heute mehr als 200 Polizeibeamte gegen ihre eigenen Kollegen vorgegangen. Insgesamt seien 34 Polizeidienststellen und Privatwohnungen durchsucht worden, sagte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU). 29 Polizistinnen und Polizisten, die meisten von der Polizei Essen, wurden am Morgen vom Dienst suspendiert, gegen sie wurde ein Disziplinarverfahren eröffnet. Gegen elf Beamte wird wegen Volksverhetzung ermittelt.