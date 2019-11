AfD-Mann Brandner als Rechtsausschuss-Vorsitzender abgewählt

Der Rechtsausschuss des Bundestags hat den umstrittenen AfD-Abgeordneten Stephan Brandner als Vorsitzenden abgewählt. Es handelt sich um einen einmaligen Vorgang in der 70-jährigen Geschichte des Parlaments. Der Ausschuss zog damit die Konsequenzen aus mehreren Eklats, die der AfD-Politiker aus Thüringen ausgelöst hat.

Zuletzt sorgte er für Wirbel, als er auf Twitter die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an den AfD-kritischen Rocksänger Udo Lindenberg mit der Bemerkung "Judaslohn" kommentierte.

Brandners Aussagen zu Anschlag in Halle sorgten für Bestürzung

Zuvor hatte der 53 Jahre alte Jurist bereits mit seinen Reaktionen auf den Terroranschlag von Halle mit zwei Toten und mehreren Verletzten Empörung hervorgerufen. In einem Tweet bezeichnete er den früheren Vizepräsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Michel Friedman, als "deutschen Michel".

Der SPD-Rechtsexperte Johannes Fechner erklärte nach der Abberufung Brandners, dessen "unsägliche[n] Tweets, seine dauernden Provokationen und sein Desinteresse an rechtspolitischer Sacharbeit haben diesen Schritt unumgänglich gemacht".

Die Abgeordneten aller Fraktionen außer der AfD erklärten Brandner schließlich für untragbar und forderten ihn zum Rücktritt auf, was dieser aber ablehnte.

Daraufhin beschlossen sie seine Abwahl, nachdem der Geschäftsordnungsausschuss des Bundestags zuvor erklärt hatte, dass dies nach den geltenden, sehr vage gefassten Regeln zulässig sei. Das sagte der stellvertretende rechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jan-Marco Luczak.

Dem Amt die Würde zurückgeben

Laut Aussagen von Teilnehmern stimmten 37 Ausschussmitglieder für den Antrag, sechs dagegen. "Die Abberufung von Brandner ist ein klares Signal gegen Hetze und Hass – wir geben dem Amt damit endlich seine Würde zurück", erklärte er.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak übt heftige Kritik an Brandners Einstellungen: "Der Berliner Vorposten von Höcke und dauerpöbelnde Büttenredner Brandner war als Ausschussvorsitzender unwürdig. Sein Antisemitismus ist unerträglich."

Der Deutsche Anwaltverein (DAV) hielt die Abwahl für unausweichlich. Sein Hauptgeschäftsführer Philipp Wendt sagte bereits vor der Entscheidung des Ausschusses der Deutschen Presse-Agentur: Es sei nicht vorstellbar, dass Brandner den Ausschuss weiter führe:

"Es kann nicht sein, dass das Recht und dieser gesellschaftlich wichtige Ausschuss von einer Person repräsentiert wird, die andere Menschen beleidigt, diffamiert und Ressentiments gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen schürt." Deutscher Anwaltverein

Brandner: Tiefpunkt für die Demokratie

Brandner selbst kritisierte das Vorgehen der anderen Parteien scharf. "Das ist ein weiterer Tiefpunkt für den Parlamentarismus in Deutschland, das ist ein weiterer Tiefpunkt für die Demokratie in Deutschland", sagte er am Rande der Ausschusssitzung.

Der bisherige stellvertretende Ausschussvorsitzende Heribert Hirte (CDU) soll nun zunächst das Gremium leiten. Unions-Obmann Luczak betonte, der AfD stehe es frei, einen Nachfolger zu nominieren.